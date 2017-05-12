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老師通知兒子上課逛色情網... 父親一句話神回

父親被老師通知兒子上色情網站。（圖取自爆廢公社臉書）

2017-05-12  08:33

〔即時新聞／綜合報導〕如果你被老師通知小孩看學校上色情網站，你會怎麼回覆老師？一名父親在上《爆廢公社》透露，老師寫聯絡簿告訴他，兒子在課堂上色情網站，讓他求助該如何回覆老師，他打算回「我回家會教導孩子不能在學校看，要看在家看就好」，讓不少網友笑翻。

這名父親說，兒子國小六年級，老師通知兒子在電腦課上色情網站，但他不知道要怎麼回覆，這名爸爸也開玩笑說：「我孩子上課看色情是我沒教好，我回家會教導孩子不能在學校看，要看在家看就好。」

不少網友留言：「好東西要跟爸爸分享」、「希望老師多教導正確觀念」、「這孩子遺傳他父親」、「當年老爸也是這樣過來的」、「哈哈哈好好笑」。

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  • 這名爸爸也開玩笑說：「我孩子上課看色情是我沒教好，我回家會教導孩子不能在學校看，要看在家看就好。」（圖取自爆廢公社臉書）

    這名爸爸也開玩笑說：「我孩子上課看色情是我沒教好，我回家會教導孩子不能在學校看，要看在家看就好。」（圖取自爆廢公社臉書）

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