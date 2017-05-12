| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光 一輩子一定要擁有一戶國美建築
 首頁 > 生活

05/12 各報重點新聞一覽

不法集團涉嫌販售大量個資牟利，調查局航業調查處全國搜索，逮捕兩嫌，並查扣USB、筆電等不法物證。（記者歐素美攝）

2017-05-12  06:44

自由時報

1.7億筆個資外洩 蔡總統也在列

兩名房仲業者開發出「客戶開發搜尋系統V5.0專業版」，兜售同業牟利，但該系統居然能破解「圖形辨識系統」，且能提供的個資多達一億七千萬筆，連總統蔡英文的個資也在內，調查局航業調查處驚覺茲事體大，緊急逮捕兩嫌，並經台中地院裁定羈押，現正擴大追查上下游。

詳見1.7億筆個資外洩 蔡總統也在列

政府向毒品宣戰 4年百億反毒

行政院昨向毒品宣戰！閣揆林全昨親上第一線開記者會，提出四年為期的反毒新策略，強調政府將至少投入一百億元強力反毒，且經費無上限，並修法重罰販毒與製毒者。

詳見政府向毒品宣戰 4年百億反毒

世大運頭一遭 中國突棄團體賽

台北世大運去年八月至十一月進行參賽意向調查，中國於調查截止前回覆有意參賽；但台北世大運團長會議昨日抽籤決定團體賽對決組合時，中國卻棄賽。世大運執行長蘇麗瓊說明，中國考量台北世大運的時間與中國全運會強碰，因此放棄團體賽。台北市長柯文哲則表示，自己無法替中國隊回答，「應是要減少彼此間的麻煩」，中國隊將會在個人賽部分派出最好的選手。

詳見世大運頭一遭 中國突棄團體賽

蘋果日報

史上最大宗 1.7億筆個資外洩

台中檢調破獲史上最大宗個資外洩案！梁兆德個資蟑螂集團，涉從不詳管道取得全台一億七千萬筆全民個資，製成「客戶開發搜尋系統」販售給房仲，房仲可透過系統內建的駭客程式連線到地政機關，破解並海量比對，查出單一地主、屋主個資，包括總統蔡英文、首富郭台銘與天后蔡依林的個資，應也在內，檢調搜索帶回主嫌梁兆德、蘇慶典與房仲買家等六十二人，昨依違反《個人資料保護法》將蘇男、梁男聲押獲准，並續查資料外洩來源。

性侵犯鋸鐐脫逃 晃24小時才逮回

遭判無期徒刑、在澎湖執行保護管束的性侵假釋犯蕭國昌，前天破壞電子腳鐐，從澎湖搭船至嘉義布袋港後不知去向，澎湖地檢署昨早發布通緝，但嘉義民眾已人心惶惶；昨下午五時許，警方據報在北市萬華一間旅館逮捕蕭，終結蕭近二十四小時、海陸三百公里的大逃亡。蕭昨落網後立即被撤銷假釋，重新發監執行剩餘殘刑 。

聯合報

世大運大陸放棄團體賽 只報名個人項目

二○一七台北世大運九項團體項目昨天抽籤分組，中國大陸代表團代表在抽籤分組前離席，確定只報名個人項目。中國大陸放棄團體賽原因，台北市長柯文哲說，可能是「不希望太麻煩」，怕台灣民眾太「熱情」；世大運執委會則解釋，世大運與大陸全國運動會賽程衝突，才會放棄出賽。

盜賣上億筆個資 全國幾乎被看光光

檢調破獲全台最大個資販賣案，以梁姓、蘇姓為首的軟體販賣集團，涉嫌收集上億筆民眾個資販售給房仲、地產業，辦案人員指出，幾乎全台所有自然人資料，從政府高官至民眾身家資料都在其中。

中國時報

史上頭一遭 世大運團體賽 大陸隊全缺席

台北世大運11日進行球類團體賽抽籤，唯獨大陸缺席沒有報名參賽，國際大學運動總會（FISU）解釋，世大運因與大陸全國運動會、全國大學生運動會舉辦日期衝突，無法派球隊來參賽。台北市長柯文哲表示，大陸可能擔心台灣民眾太熱情才缺席；但世大運執行長蘇麗瓊強調，大陸仍會報名個別選手項目。世大運個人賽報名日期截止日為7月19日，屆時將見真章。

就職周年 民調示警 蔡總統執政 滿意度跌破3成

蔡英文總統就職將滿周年，是否已兌現「綠色執政、品質保證」承諾？從旺旺中時最新民調顯示，答案是否定的。因為，民調出現三大警訊，第一，人民對蔡英文的滿意度首度跌破3成；第二，泛綠支持者對蔡的滿意度明顯偏低；第三，中南部不滿蔡的比例快速攀升，綠營鐵票區開始生鏽。換言之，蔡英文首年執政成績單顯然不及格。

廣告
  • 行政院昨向毒品宣戰！行政院長林全（中）親自召開記者會，提出反毒新策略，內政部長葉俊榮（左一）、行政院發言人徐國勇（右二）、法務部長邱太三（右一）等首長共同與會。（記者王藝菘攝）

    行政院昨向毒品宣戰！行政院長林全（中）親自召開記者會，提出反毒新策略，內政部長葉俊榮（左一）、行政院發言人徐國勇（右二）、法務部長邱太三（右一）等首長共同與會。（記者王藝菘攝）

  • 台北世大運8月19日登場，賽期至30日，中國以時間與中國全運會撞期為理由，放棄團體賽。中國全運會每次都會與世大運強碰，但中國過去未曾缺席世大運。圖為世大運國際文化活動，台北市長柯文哲（右二）與來賓一同啟動儀式。（資料照）

    台北世大運8月19日登場，賽期至30日，中國以時間與中國全運會撞期為理由，放棄團體賽。中國全運會每次都會與世大運強碰，但中國過去未曾缺席世大運。圖為世大運國際文化活動，台北市長柯文哲（右二）與來賓一同啟動儀式。（資料照）

  • 陸委會副主委兼發言人邱垂正11日表示，陸方技術性阻擾，使台灣申請參加世界衛生組織（WHO）技術會議時，一半以上未獲邀。（中央社）

    陸委會副主委兼發言人邱垂正11日表示，陸方技術性阻擾，使台灣申請參加世界衛生組織（WHO）技術會議時，一半以上未獲邀。（中央社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧豆瓣鱈魚
百搭甜品✧蜜芋頭
電鍋菜✧蒜茸豆腐蝦
如何挑選處理軟絲？
轉寄

標題：05/12 各報重點新聞一覽


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月12日‧星期五‧丁酉年四月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.