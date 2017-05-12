50名慢飛天使親子走秀 獻花給媽媽說「我愛您」

「廷廷」親吻媽媽。（記者陳文嬋攝）

2017-05-12 00:11

〔記者陳文嬋／高雄報導〕「沒有做不到的事」，高市鳳山早療中心50名慢飛天使昨與媽媽親子走秀，「晨晨」極重度身障又發展遲緩，獻花感謝媽媽「我愛您」，並一起製作蛋糕，融化媽媽的心；「廷廷」畢業後返校表演爵士鼓，激勵學弟妹加油，證明只要願意做，沒有不可能的事，提前歡度母親節，場面溫暖人心。

4歲多「晨晨」罹患極重度身障，出生8個月癲癇發作，就醫檢查發現腦部發育不全，神經傳導也比一般學童慢，迄今找不出病因，張媽媽不斷自問「為什麼孩子與別人不同？」，她透過上課改變心態，「每天與孩子好好生活」，自我安慰是上天挑選肩負重任，要照顧慢飛天使的偉大媽媽。

張媽媽說，每天與她一起煮飯、澆花等，學習生活自理能力，如走路等動作做1千遍，就算會痛、不舒服，也是勇敢撐下去，感受她想學習的衝動，光洗澡就花1小時，連喊「媽媽」也是練習幾千遍，當她真的開口是又驚又喜，是最棒的母親節禮物。

國二「廷廷」是鳳山早療中心畢業生，症狀是自閉症邊緣，5歲還不會喊爸媽，在早療中心協助下，「廷廷」開始學習說話，王媽媽堅持在家教育比照學校模式，光訓練他放鞋子就花了40分鐘，用耐心磨練孩子學習的機會，如今就讀一般國中，沒拿身心障礙證明，學業也跟上腳步，讓媽媽很欣慰。

王媽媽發現「廷廷」有節奏感，喜歡敲敲打打，鼓勵他學習爵士鼓，建立他的自信心，今天是8年後首度返校，上台表演爵士鼓，為學弟、妹加油，證明只要願意做，且堅持到底，沒有不可能的事，成功鼓舞人心，博得滿堂采。