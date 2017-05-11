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墾丁知名包子店用違法外勞 恐罰15萬至75萬

2017-05-11  23:25

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島區餐飲服務業興盛，店家常面臨服務人員雇不到問題，墾丁一家知名包子店，3日遭檢舉使用違法外勞，經屏縣府勞工處突襲檢查，共查獲3男1女共4名違法外勞，恐將面臨15至75萬罰款。

日前接獲民眾檢舉包子店使用違法外勞訊息後，屏縣府勞工處3日南下包子店查緝，發現店內不少外籍員工，其中4名越南男女經查為違規使用，依《就業服務法》將4人移送移民署偵訊。

屏縣府勞工處指出，4名外勞月薪加上加班費約莫3萬多元，包子店違反《就業服務法》第57條規定，可處新台幣15萬元以上75萬元以下罰鍰，檢舉人可獲得5千元檢舉獎金，歡迎民眾踴躍檢舉，保障勞工權益。

遭查獲違法外勞的包子店，是恆春半島熱門店家，但近半年負面消息不少，先是傳出負責人遭副手捲款走人，導致積欠近上億債務，月初又傳出使用違法外勞，雖然目前都保持正常營業，卻引發當地居民不少議論。

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  • 墾丁知名包子店用違法外勞恐挨罰。（記者蔡宗憲攝）

    墾丁知名包子店用違法外勞恐挨罰。（記者蔡宗憲攝）

  • 墾丁知名包子店用違法外勞恐挨罰。（記者蔡宗憲攝）

    墾丁知名包子店用違法外勞恐挨罰。（記者蔡宗憲攝）

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