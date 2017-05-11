張詠芸指顏小妹是女友 質疑約出去是誘拐嗎？

2017-05-11 23:11

〔記者張瑞楨／台中報導〕屢次登黑山且誘拐少女登山，引起輿論譁然的張詠芸，今天（11日）因涉入略誘、遺棄罪嫌，台中地檢署檢察官裁定6萬元交保，其母親委託山友「雪羊視界」具保，「雪羊視界」透過臉書，「向外界傳達一些她（張詠芸）的說法」，包括張詠芸是女性，而且是女同性戀，她已經不叫張詠芸，名字是「雪娃」，自稱與顏小妹是情侶，並認為「誘拐」是荒謬之事，約自己的男（女）友出去，是誘拐嗎？

張詠芸3月19日違法攀登南三段，生火取暖卻燒燬帳篷，大雨淋濕失溫而求救，被空勤直升機吊掛救下山，引起社會質疑，「雪羊視界」曾撰文為她辯駁，還指自己相當欣賞「誘拐少女」的張詠芸，「雪羊視界」具保之後，再度撰文《渴望溫暖的孩子、小飛俠彼得潘與張詠芸》，向外界傳達張詠芸的說法。

「雪羊視界」將張詠芸的說法節錄如下：

1. 在見到姐姐（顏小妹）之前，我（張詠芸）不會進食。

2. 為了姐姐，我可以做任何事。

3. 姐姐很厲害，負重和我有得比。

4. 她是我女友，叫姐姐是因為...你不覺得OO姐妹花（動漫的人物）很可愛嗎？

5. 我就是要和她一起到山中隱居，怎麼可能和山下聯絡？

6. 姐姐她爸爸（顏父）才是可信的人，要聯絡要找她爸爸。

7. 張詠芸是誰？我的名字是雪娃。

「雪羊視界」補充指出，張詠芸現在是女的，身分證是真的，她是女同志，她與顏小妹的關係是情人，意思就是說，指稱「誘拐」是非常荒謬的事，約自己的男（女）友出去，是誘拐嗎？

「雪羊視界」強調，張詠芸的人生是由「山」與「動漫」還有「感情」所組成的，並且構築了一套自己的世界觀而活在裡面，完全不管所謂「真實世界」是如何運行，她把感情看得很重，她的願望是找到能夠和她一起活在她世界中的伴侶，她完全不在乎真實世界的運作規則，所以也更不可能意識到「成年」這件事會對他帶來什麼影響。

「雪羊視界」指出，張詠芸（目前名字是「雪娃」）選擇隱居的地點，是奇萊東稜山域，台灣最難的4條百岳縱走之一，之前的案例顯示，若被帶上山的女孩回頭與原生家庭交好，她會覺得被嚴重背叛，憤而決裂，張詠芸今天唯一的敗筆，就是不顧父母心情，讓孩子跟著她一起人間蒸發前往夢想國度，觸犯了我們現實世界的法條、造成父母煩憂。

「雪羊視界」還花了頗大的篇幅，質疑顏小妹的父母與家庭，「而今天被迫和自己女友分開的顏小妹，爸媽找回了她的肉身，但她的心，真的回家了嗎？我們可曾否思考過，『為什麼孩子會離開家？』身為父母的人們，可否曾經檢討過『自己付出的愛是不是孩子需要的？孩子能不能感受的到？』，許多人整天對外喊著自己超愛小孩，卻從來沒聽聽小孩是不是真的這麼覺得」。

「雪羊視界」強調，妨害家庭罪，最終只是在檢討別人而已，「被誘拐」這種事，家庭的推力才是主因，「吉（告）翻了彼得潘後，下一次，孩子遇到的，將會是虎克船長了」。