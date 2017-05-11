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菸稅調漲日出爐！ 6/12起每包調高20元
2017-05-11 22:58
［記者吳佳蓉／台北報導］癮君子看過來！財政部長許虞哲今表示，菸稅預計於6月12日調漲，實施日期已呈報行政院，若無變數，6月12日後出廠、進口的菸品，每包菸稅調漲20元。至於遺贈稅稅率調高，則是明日起上路。
攸關長照財源的「菸酒稅法」及「遺贈稅法」修正條文，5月10日經總統公布。遺贈稅稅率由現行單一稅率10％調高為「10%、15%及20%」三級累進稅率，新制明日起適用。
至於菸稅，紙菸、菸絲及雪茄，菸稅將從每千支590元調漲至1590元，以一包內含20支菸計算，每包菸的菸稅將由11.8元調漲至31.8元，漲價20元。財政部表示，考量菸商印刷或黏貼新制標示需要一段作業期，因此訂於6月12日上路。
財政部指出，菸稅新制上路後，菸商產製或進口的菸品，就要適用新菸稅；但因菸品產製、進口後仍要一段時間才會鋪貨到零售端，預估6月下旬民眾才會陸續買到新菸價的菸品。
為了便利民眾辨別新舊菸品，適用新稅率的紙菸包裝上，在「有效期限」周遭，會印有「N51.8」（N代表new、新的）、「T51.8」（T代表tax稅）或「NT51.8」（NT代表新菸價）字樣，或是黏有專用防偽貼紙，貼紙上會有紅色的「菸稅」兩字及一個QR code。
至於紙菸以外的菸絲、雪茄等其他菸品，新制菸品分辨標示則為「NTAX」、「NEWTAX」或「TAX106」，菸商需三者擇一列印或黏貼於菸品上。
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