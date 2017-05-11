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Uber在台復活 多元化計程車招募不到司機

Uber重返台灣市場，讓多元化計程車面臨司機召募不順的回境。（記者陳紜甄攝）

2017-05-11  22:43

〔記者陳紜甄／台北報導〕迎戰Uber，全國計程車業者配合交通部推出的多元化計程車的政策。多元化計程車去年底起，在高雄與台北陸續上路，但今年四月卻因UBer復活，導致多元化計程車傳出營運不佳的困境。為此，交通部九日首次邀請全國申請多元化計程車的業者與各直轄市交通局，召開會議討論。北市計程車客運公會理事長陳燈表示，各家業者雖然向交通部提出各種建議，但交通部僅回覆，會再檢討改善就無下文。

北市公運處一般運輸科長王郁凱表示， Uber恢復營運後，多元化計程車的司機就轉至當Uber的司機，導致計程車業者招募司機不順；由於找不到司機，多元化計程車上路數量少，連帶影響到乘客使用App叫車意願。據悉，北市已有一家業者由於招募司機不如預期，申請多元化計程車延後上路。

據公運處統計，北市已掛牌路的多元化計程車有五十輛。經營多元化計程車的業者表示，目前掛牌的車輛數，不足以應付雙北兩市的區域範圍，導致出現乘客叫車叫不到的困境，並降低乘客的搭乘意願。該業者並說，為了衝高多元化計程車的車輛數，積極招募司機，未料上月UBer舉辦記者會宣佈重返台灣，原已填好申請書要加入多元化計程車的兩位司機，後來都申請退租。

該業者指出，司機加入多元化計程車，可免繳燃料稅、營業稅與牌照稅等費用，相較於Uber，一年至少可少繳四萬元以上。雖然多元化計程車繳納費用少，但現為Uber司機的陳先生表示，但Uber客源較穩定，時薪平均達三ＯＯ至三五Ｏ元。

為了要與UBer抗衡，王郁凱透露，各家業者在九日會議中提出各種建議，包括取消安裝計費表、可以進入機場排班等等。任職於計程車業的員工表示，Uber重新上架後，讓多元化計程車無路可活，建議交通部至少開放「路招」，改善多元化計程車經營不善的情形。

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