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「微農教育課程」 學童下田體驗收穫
2017-05-11 22:31
農業局推微農教育課程，學童學習挑選食材。（記者陳文嬋攝）
〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市府農業局自5月起推出4場「微農教育課程」，由「高雄型農」溫騰琪、蔡文英等人帶領學童於高雄物產館蓮潭旗艦店的mini小農田，體驗耕作、收穫的樂趣，讓從小生活在都市的孩子，認識在地食材，食安教育向下扎根。
課程由型農溫騰琪打頭陣，帶領學童當起一日農夫，傳授栽種的田間知識，認識玉米、九層塔、茼蒿等種子，學童腳踩泥土、戴著小斗笠，雙手觸摸曬乾的農作物，認識每天吃的蔬果，如何從種子長大。
最有趣的是，學童撥開玉米採集種子，親手裝進玻璃瓶裡，滿心期待帶回家後，種在自家的小盆栽內，不斷好奇詢問如何栽種，才能種出甜美的蔬果，準備回家大展身手，場面熱鬧滾滾。
農業局也安排學童逛物產館超市，學童化身小主婦採購農產品，認識吉園圃標章認證的番茄、產銷履歷的喜哈蛋，如何選擇安心、健康的食物，成為食安小尖兵，以後陪伴媽媽上超市，選擇履歷標章的蔬果，守護自己與家人的健康。
課程更推出親子餐點製作，運用高雄物產館綠色友善餐廳鋤地餐廳，讓學童變身廚房大當家，以常見不愛吃的小黃瓜、洋蔥，與起司做成「義大利起司焗烤麵」，與家人品嘗小小農廚的料理成果，感受吃新鮮、做原味的午餐。
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