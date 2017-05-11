埤塘也可以種電 桃園光電綠能計畫目標蓋300口
桃園大圳12-14號埤塘為市府與業界合作建置的埤塘大陽光電示範點。（桃園農業博覽會專案辦公室提供）
〔記者李容萍／桃園報導〕桃園的「亮點」就在埤塘！每當飛機緩緩降落桃園國際機場，映入眼簾的是一面面閃閃發亮的鏡子，這片星羅棋布在桃園台地上的埤塘，見證先民把荒漠變良田的水利工程傑作，面積之大、密度之高，極為罕見。桃園台地的埤塘除了滯洪、灌溉、養殖，現在竟然還可以「種電」！
桃園市政府相準綠能發電潛力，在行政院「前瞻基礎建設計畫」提出「千塘之鄉埤塘光電綠能計畫」，於新屋區「桃園農業博覽會」會場建置埤塘太陽光電示範點，隨著農博於4月22日試營運，此一呼應「循環經濟」主題的埤塘，近日成為全場亮點。
這口光電埤塘示範點為桃園大圳12-14號池，由大同光電投資3000萬元，在水域面積3.75公頃，裝置光電板面積0.48公頃，因以纜繩、重力錨或固定樁等方式，可避免碰撞岸邊，以桃園目前太陽能日照數大概3小時，水上型又可增加發電效益15％，1年發電量約60萬度，可提供165戶1整年的家庭用電。
桃園市長鄭文燦指出，市轄現有約2851口埤塘，早期桃園台地沒有明顯或流量穩定的河川流過，為了生活及農業灌溉所需，由先民一鑿一斧開闢埤塘儲水，鼎盛時期多達1萬餘口，隨著石門水庫完工、桃園、石門大圳開鑿，取代埤塘作為供給灌溉水源後，埤塘的灌溉功能逐漸消失，如今有了新任務，與再生能源技術結合，朝光電埤塘發展。
「埤塘光電綠能計畫」希望3年內選擇約300口、占地1650公頃的埤塘建構太陽能發電系統，目標3年達到660百萬瓦（MW）發電量，市府已建請內政部針對「非都市土地使用管制規則」、「桃園埤圳重要濕地保育利用計畫」等法規進行修正，預計今年6月完成，這項埤塘光電綠能計畫即可啟動。
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