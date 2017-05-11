母親節到綠色友善餐廳用餐 高市農業局送火鶴花

綠色友善餐廳以高雄在地的新鮮食材，推出母親節創意大餐。（記者陳文嬋攝）

2017-05-11 22:17

〔記者陳文嬋／高雄報導〕市府農業局認證45間「綠色友善餐廳」，以高雄在地的新鮮食材，推出母親節創意大餐，民眾只要母親節當天帶著媽媽前來用餐，就送媽媽1朵內門火鶴花，歡迎民眾共襄盛舉。

農業局表示，美術館旁人田美濃客家菜是道地客家美食，以山野間易於取得的野菜作為桌上佳餚，清炒山蘇、竹筍、龍鬚菜等美味，配上美濃區種植「高雄147稻米」煮成白飯，散發芋頭清香，健康又爽口。

義朗創作壽司以蚵仔寮漁港的新鮮漁獲，與優惠價格受到消費者喜愛，母親節推出寵愛母親4人套餐，以仁武區牛番茄特製蕃茄蝦醬握壽司，鮮甜蝦醬加上紫蘇葉，呈現酸甜滋味，飯後甜點可選擇甜煮芋頭，以甲仙芋頭熬煮而成，深受女性青睞。

農業局指出，好市集餐廳歡慶母親節，推出「母親節好‧滿中西聯合餐會」，選用前鎮漁港海釣的野生漁獲外，搭配蘆筍、春筍與嫩薑，結合歐式料理、外省眷村菜，祭出別出心裁的私房菜，一次屢獲女性的味蕾。

另高雄物產館將於母親節當天，推出以產銷履歷喜哈蛋，製作直徑2米的產地鮮果蛋糕，邀請媽媽們免費品嘗，還準備內門火鶴花，加上指定商品現金抵用卷，作為媽媽的見面禮物。

農業局說，現場提供大聲祝福媽媽的子女們孝親健康好禮，讓民眾可以當場獻禮給媽媽，包括今年度全國比賽冠軍的147米禮盒、大崗山評鑑的龍眼蜂蜜、高雄首選系列禮品及各農漁會產品，活動免費，但名額有限、額滿為止，民眾報名要快。