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指尖陀螺正夯 至善高中大玩客製化陀螺

2017-05-11  21:48

〔記者李容萍／桃園報導〕手遊「指尖陀螺」（fidget spinner）是一種號稱可透過旋轉達到舒壓、療癒的小玩具，從歐美紅到台灣，桃園市至善高中利用3D列印技術，讓學生自己設計多樣化的造型指尖陀螺，有Q版人物、動物或特色圖騰等，學生做的開心，也很有成就感，校方打算客製化，希望能創造大溪專屬的陀螺經濟。

設計出身的指導老師顏景弘表示，「指尖陀螺」是由雙向或多向的主體，搭配中間嵌入軸承而組成，手指輕捏中心軸承再撥動主體旋轉，就可以單指支撐或變化其他花式玩法，學生們製作的指尖陀螺，軸承材質有陶瓷、金屬及複合材質，不同的軸承會讓指尖陀螺的振動、噪音及旋轉時間有所差異，帶來不同觸覺感受。

至善高中駐校藝術家、校務研究中心主任張立伶規劃系列「創藝課程」，透過觀摩研習、師資培訓、設備引進、專題講座及邀請各業界專家進駐，成立創意課程工作坊，讓「跨領域交流的平台」激發師生們的「創造力」，從設計發想、材質研究、動手操作、相互討論、做出成品等，大幅提升學生學習興趣。

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  • 指尖陀螺正夯，至善高中創藝課程大玩客製化陀螺。（記者李容萍攝）

    指尖陀螺正夯，至善高中創藝課程大玩客製化陀螺。（記者李容萍攝）

  • 指尖陀螺正夯，至善高中創藝課程大玩客製化陀螺。（記者李容萍攝）

    指尖陀螺正夯，至善高中創藝課程大玩客製化陀螺。（記者李容萍攝）

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