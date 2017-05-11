青年事務局工作報告抄去年 混水摸魚被議員抓包

2017-05-11 21:33

〔記者邱奕統／桃園報導〕這樣的青年事務局真的能幫助青年嗎？市府青年事務局今天到市議會工作報告，提供給各議員的紙本報告內容卻被市議員徐其萬抓包，短短16頁的報告內容中，有關職涯業務部份，內容竟然與去年完全一樣，一字不差，痛批青年事務局不尊重市議會，敷衍態度更對不起青年；青年事務局長陳家濬表示，會檢討改進。

青年事務局職涯發展科主要負責青年創業、青年創業貸款、就業轉介、就業協助、職涯講座等，與青年職場有關的業務，這些業務也是市府最重視的一塊。

徐其萬說，青年事務局在這麼重要的業務上，對議員們的工作報告卻是完全抄襲去年內容，就連開頭、結語、段落、標題也相同，批評青年事務局藐視議會，「去年至今都在打混沒做事嗎，否則報告內容怎麼會相同？」

他說，青年事務局的成立最主要就是協助青年就業或是創業，但青年的失業情形卻一直未獲改善，從工作報告抄襲就可見，青年事務局對於青年就業、創業就是持敷衍的態度，絲毫不重視，沒有真的照顧到青年，對不起青年。

陳家濬說，職涯業務每年發展的目標都大同小異，主要是每年服務的對象不同，今年的工作報告有部分內容與去年雷同，這點確實不妥，會檢討改進，但絕對不會影響提供青年就業、創業等職涯規劃的業務。