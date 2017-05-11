| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光 一輩子一定要擁有一戶國美建築
 首頁 > 生活

大溪首座天幕球場今啟用 豆干造型、有天窗

大溪首座天幕球場今啟用，豆干造型、有天窗。（記者李容萍攝）

2017-05-11  21:23

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區首座天幕球場，今天下午在大溪區綜合運動公園舉辦啟用典禮，桃園市長鄭文燦到場介紹，此薄膜天幕籃球場建置經費1200萬元，設計為豆干造型，十分堅固、安全，有天窗、LED探照燈等設備，白天可提供市民跳土風舞、打太極拳，晚上可以打球、辦活動，預計增加使用效率60％以上。

鄭文燦說，大溪第二座天幕球場將設在員樹林勤奮新村，預計今年底完工啟用，緊鄰大溪區綜合運動公園的大溪國小多功能運動中心正在興建中，預訂明年9月完工，總經費約3億6000萬元，是國民運動中心的規格，將有游泳池、羽球場、籃球場、韻律教室等設施。

鄭文燦也說，市府積極建設大溪老城區，已完成大溪橋頭的透明景觀電梯，現正進行中正公園崖線步道工程、遊客中心、相撲場、陀螺意象溜滑梯的整建工程，重建「大溪區老人文康中心」，推動大溪老城區全區電纜地下化即將完工外；大溪木藝生態博物館陸續建置大溪分局長宿舍、大溪分局警察宿舍、日治時期大溪農會肥料倉庫活化等，將增加老街的亮點。

包括桃園市議員李柏坊、陳治文、楊朝偉、市府體育局長夏金興、觀旅局長楊勝評、大溪區長黃睿松等人均出席。

廣告
  • 大溪首座天幕球場今啟用，豆干造型、有天窗。（記者李容萍攝）

    大溪首座天幕球場今啟用，豆干造型、有天窗。（記者李容萍攝）

  • 大溪首座天幕球場今由鄭文燦等人主持啟用典禮。（記者李容萍攝）

    大溪首座天幕球場今由鄭文燦等人主持啟用典禮。（記者李容萍攝）

  • 大溪首座天幕球場今熱鬧啟用。（記者李容萍攝）

    大溪首座天幕球場今熱鬧啟用。（記者李容萍攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 大溪區 天幕球場 豆干 鄭文燦
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧鹽味豬五花
熱炒✧金菇滑蛋牛
健康版味素輕鬆做！
食材過油有６重點！
轉寄

標題：大溪首座天幕球場今啟用 豆干造型、有天窗


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月11日‧星期四‧丁酉年四月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.