大溪首座天幕球場今啟用，豆干造型、有天窗。（記者李容萍攝）

2017-05-11 21:23

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區首座天幕球場，今天下午在大溪區綜合運動公園舉辦啟用典禮，桃園市長鄭文燦到場介紹，此薄膜天幕籃球場建置經費1200萬元，設計為豆干造型，十分堅固、安全，有天窗、LED探照燈等設備，白天可提供市民跳土風舞、打太極拳，晚上可以打球、辦活動，預計增加使用效率60％以上。

鄭文燦說，大溪第二座天幕球場將設在員樹林勤奮新村，預計今年底完工啟用，緊鄰大溪區綜合運動公園的大溪國小多功能運動中心正在興建中，預訂明年9月完工，總經費約3億6000萬元，是國民運動中心的規格，將有游泳池、羽球場、籃球場、韻律教室等設施。

鄭文燦也說，市府積極建設大溪老城區，已完成大溪橋頭的透明景觀電梯，現正進行中正公園崖線步道工程、遊客中心、相撲場、陀螺意象溜滑梯的整建工程，重建「大溪區老人文康中心」，推動大溪老城區全區電纜地下化即將完工外；大溪木藝生態博物館陸續建置大溪分局長宿舍、大溪分局警察宿舍、日治時期大溪農會肥料倉庫活化等，將增加老街的亮點。

包括桃園市議員李柏坊、陳治文、楊朝偉、市府體育局長夏金興、觀旅局長楊勝評、大溪區長黃睿松等人均出席。