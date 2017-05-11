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汐情烘焙坊傳承技藝 汐止企業回饋鄉里

2017-05-11  21:19

〔記者張安蕎／新北報導〕汐止百年紅龜店第四代負責人劉定坤，為回饋鄉里培養學生一技之長，結合新北市糕餅職業工會理事長李文旺及在地仕紳，捐贈青山國中小專業的烘焙烤箱及全新的攪拌、發酵機具，開設「汐情烘焙坊」免費課程，嘉惠汐止國中生，其中不少高關懷學生因此習得一技之長，有學生坦言，「一開始參加只是為了可以不用坐在教室上課，但現在覺得真很值得！」

汐止百年紅龜店及新北市糕餅職業工會，免費提供師資及材料，辦理一系列烘焙課程，提供給青山國中小、汐止國中、秀峰高中、樟樹實中等四校學生學習的機會，每週五下午集結各校學生做麵包、蛋糕，從揉麵粉到成品，讓學生獲得不同於學科成績的成就感，響應母親節，三十多位學生自製母親節蛋糕，透過創意蛋糕裝飾，傳遞對媽媽的愛。

秀峰高中國中部陳姓學生說，把親手做的蛋糕帶回家跟媽媽一起分享，是世界上再好不過的事了!郭姓學生也指出，蛋糕裝飾讓他有很多收穫及技巧，例如用奶油擠出花的方式、哪些水果搭在一起比較好看等，動腦思考要做什麼樣式，比學科好玩多了！

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  • 「汐情烘焙坊」免費課程，嘉惠汐止國中生習得一技之長。（記者張安蕎攝）

    「汐情烘焙坊」免費課程，嘉惠汐止國中生習得一技之長。（記者張安蕎攝）

  • 「汐情烘焙坊」免費課程，嘉惠汐止國中生習得一技之長。（青山國中提供）

    「汐情烘焙坊」免費課程，嘉惠汐止國中生習得一技之長。（青山國中提供）

  • 汐止百年紅龜店第四代負責人劉定坤，為回饋鄉里培養學生一技之長，結合新北市糕餅職業工會理事長李文旺及在地仕紳，捐贈器材及開設烘焙課程，回饋鄉里。（青山國中提供）

    汐止百年紅龜店第四代負責人劉定坤，為回饋鄉里培養學生一技之長，結合新北市糕餅職業工會理事長李文旺及在地仕紳，捐贈器材及開設烘焙課程，回饋鄉里。（青山國中提供）

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