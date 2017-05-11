拚飛魚商機 恆春盼與蘭嶼合作導入觀光

恆春船隊捕飛魚方式特殊。（記者蔡宗憲攝）

2017-05-11 21:10

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島正值飛魚捕撈季節，恆春鎮長盧玉棟特別前往海上慰勞辛苦漁民，對於當地日漸減少的捕撈量，期盼能與蘭嶼地區合作，並將欣賞捕撈飛魚導入觀光，搭配拖曳傘等海上活動，將觀光旺季提早到4、5月展開。

飛魚每年順著黑潮由屏東南海岸洄游至蘭嶼海域，早年在台東及屏東海域周邊，漁民出海總能收獲數噸返航，近年受台東縣府法令限制不得進入，恆春漁民收穫銳減，盧玉棟認為洄游性魚種應共同捕撈，增加兩地的觀光漁業資源。

「飛魚捕撈不只是食用目的！」盧玉棟說，恆春地區捕撈飛魚的方法特殊，需要出動3艘漁船圍網，10多名人員下海趕魚與收網，搭配觀光漁船帶遊客出海欣賞，絕對是新鮮體驗，更是全台獨有的賞飛魚行程。

盧玉棟指出，捕撈限制已經讓恆春飛魚船隊只剩一組，明年將籌辦飛魚季活動，搭配海上拖曳傘或水上摩托車等玩法，讓6月才展開的墾丁旅遊旺季，能從飛魚竄出水面就起跑，希望政府協調捕撈許可範圍，在台灣海域不該一國兩制。