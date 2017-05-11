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郵務員害怕遭這隻小貓抓傷 拒絕再送信
2017-05-11 23:35
威爾斯小貓喬科被郵務員認為相當危險，圖為泰勒家中的投遞孔。（圖擷取自每日郵報）
〔即時新聞／綜合報導〕住在英國威爾斯卡地夫（Cardiff）的泰勒（Becky Taylor）養了隻3歲小貓喬科（Choco），牠外表惹人憐愛，不過泰勒卻在日前收到一封由《皇家郵政》（Royal Mail）寄來的信，信中指出喬科相當危險，讓他們的郵遞員受傷，除非有所改變，否則不會再寄送，讓她大吃一驚。
《每日郵報》報導，泰勒一開始覺得這件事很好笑，認為如此乖巧的喬科竟然「很危險」，於是將這封信PO上網，結果郵遞員竟親自留言回覆，還附上他手指被抓到流血的照片，他自稱，已經被喬科抓傷3次，讓他不得不去打破傷風，泰勒看到後，也留言向郵務員道歉，但對方沒有再回應。
泰勒解釋，總是聽到狗把郵務員嚇跑的事情，但從來沒有聽過貓做出這種事，所以她才會覺得很好笑。她認為，喬科應該是很好奇門下的投遞孔被打開，於是用爪子去抓，並非故意傷害，強調喬科相當溫馴，每當有客人來，牠總是喜歡被撫摸和抱抱。
目前，泰勒的丈夫已在屋外新安裝了一個郵箱，方便郵務員投遞，希望未來不會再發生類似的事件。
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