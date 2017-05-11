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全國第1家藝術蛋糕觀光工廠 命名來自偷挖蛋糕的小孩

2017-05-11  21:40

〔記者楊金城／台南報導〕台灣首座以藝術蛋糕為主題，佳里彼緹娃藝術蛋糕觀光工廠將在6月11日由市長賴清德主持開幕，彼緹娃的名字源起於1名小朋友偷吃蛋糕的幸福、高興神情，彼緹娃正是「他偷挖」的諧音。

彼緹娃觀光工廠由董事長洪佳寶、蔡瑞鳳夫婦和女兒洪萍嵐、洪佳萍共同創立，兩個女兒不只是碩士也都考過烘焙乙、丙級證照，可說是烘焙世家。

2年多前，洪佳寶在自己的麵包店無意間看到1位小朋友偷偷挖取一小塊蛋糕品嘗，偷吃好吃的蛋糕的表情很幸福， 顯然很對味，小孩的媽媽也笑了，立刻為孩子買下蛋糕，他說，那一刻彼緹娃的原型有了初步構圖。

從小就在麵包、蛋糕長大的洪萍嵐、洪佳萍，將偷吃蛋糕的孩子那幸福的笑容和象徵父母對子女恆常不變的寵愛之情，創作了彼緹娃，傳遞蛋糕讓每位顧客感受幸福和溫馨的使命，也把雙親的夢想化作藝術蛋糕觀光工廠。

蛋糕觀光工廠目前在試營運階段，藝術蛋糕主題館、展售區、現烤烘焙區吸引顧客外，蛋糕DIY教室更讓小朋友喜歡，今天佳里子龍國小學童就親手製作了第一個母親節蛋糕，好吃又好玩。

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  • 佳里子龍國小學童親手製作了第一個母親節蛋糕，好吃又好玩。（記者楊金城攝）

    佳里子龍國小學童親手製作了第一個母親節蛋糕，好吃又好玩。（記者楊金城攝）

  • 彼緹娃觀光工廠董事長洪佳寶（中）、女兒洪萍嵐（右）、洪佳萍（左）都是蛋糕達人。（記者楊金城攝）

    彼緹娃觀光工廠董事長洪佳寶（中）、女兒洪萍嵐（右）、洪佳萍（左）都是蛋糕達人。（記者楊金城攝）

  • 藝術蛋糕造型。（記者楊金城攝）

    藝術蛋糕造型。（記者楊金城攝）

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