拆了！10年抗爭有成 彰濱危險風機明拆第1座

2017-05-11 20:19

〔記者劉曉欣／彰化報導〕拆了！明天開始拆第1座！彰濱工業區鹿港區廠協會歷經10年抗爭3座危險風機，終於等到這一天了！

彰濱廠協會鹿港區理事長林肇睢表示，在中央出面協調下，鹿威公司同意在今年底有條件陸續拆遷，為展現誠意，明、後2天將先拆除其中1座風機；彰濱廠協會理事長林肇睢說，只要鹿威先拆除一座風機，就會取消原訂本月20日北上總統府的抗爭計畫。

林肇睢指出，中央相關單位允諾將會協助鹿威尋找合適遷移風機的地點，但因為遷移大約需要2個月的前置作業時間，所以只要中央陸續核可遷移第2、第3座風機的相關程序，鹿威公司就會依序完成拆遷。

林肇睢強調，在完成協商後，日前廠協會也有進入總統府，當天總統有南下行程，幕僚有轉達總統很關切危險風機遷移進度，廠協會也會在19日召開臨時理監事會議，只要確定鹿威公司拆除第1座風機，就會取消原訂北上總統府抗議之行。

林肇睢說，廠商抗議危險風機，就是因為地點不當，位在交通要道下方，沒有安全距離，廠協會也同步向中央反應，要求訂定風機安全距離與退場機制，才能有利未來綠能產業的推動。

彰濱工業區鹿港區的3座危險風機，原本廠協會同意給5年時間來運轉回本，然後延了3年，接著鹿威公司承諾說沒遷之前會停止運轉，但直到上個月廠商舉布條抗議才停止運轉。