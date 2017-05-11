「初老服務老老」 紅十字會成立銀翼志工隊

2017-05-11 21:39

〔記者楊綿傑／台北報導〕紅十字會今宣布成立由初老銀髮族組成的「銀翼志工隊」，以提倡「開發老力」、推廣「初老服務老老」、宣導「成功老化」，未來將成為政府推動「長照2.0」的生力軍。紅十字會會長王清峰也到現場授旗，並致贈康乃馨，她鼓勵大家共同參與積極人道服務工作。

成軍首批數十位志工在會場熱烈交流，現場尚有志工老師們精彩的表演節目，包括留美梅、林麗玲生優雅的國標舞，銀翼志工李勇田的薩克斯風演奏，王淑堯引唱的「母親 您真偉大」，銀翼志工們共同融入齊唱，氣氛感人，更有人感動到落淚。

成軍典禮雖帶有歡笑，但也有一絲遺憾感傷，因同是銀翼志工的方明禮，在4月中旬受過6小時特殊訓練後，因病過世，來不及參加今日的活動，生前曾提醒方太太務必參加志工成軍大典，成了令人抱憾的最後叮嚀，現場也為他默禱追思。

「銀翼飛翔計畫」是紅十字會總會即將展開的老人照顧3年計畫，以提倡「開發老力」、推廣「初老服務老老」、宣導「成功老化」為宗旨。紅十字會表示，志工隊將成為政府推動「長照2.0」的創新助力，未來會投入包括關懷據點、課程、共餐服務等。