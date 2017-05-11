| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光 一輩子一定要擁有一戶國美建築
 首頁 > 生活

「初老服務老老」 紅十字會成立銀翼志工隊

2017-05-11  21:39

〔記者楊綿傑／台北報導〕紅十字會今宣布成立由初老銀髮族組成的「銀翼志工隊」，以提倡「開發老力」、推廣「初老服務老老」、宣導「成功老化」，未來將成為政府推動「長照2.0」的生力軍。紅十字會會長王清峰也到現場授旗，並致贈康乃馨，她鼓勵大家共同參與積極人道服務工作。

成軍首批數十位志工在會場熱烈交流，現場尚有志工老師們精彩的表演節目，包括留美梅、林麗玲生優雅的國標舞，銀翼志工李勇田的薩克斯風演奏，王淑堯引唱的「母親 您真偉大」，銀翼志工們共同融入齊唱，氣氛感人，更有人感動到落淚。

成軍典禮雖帶有歡笑，但也有一絲遺憾感傷，因同是銀翼志工的方明禮，在4月中旬受過6小時特殊訓練後，因病過世，來不及參加今日的活動，生前曾提醒方太太務必參加志工成軍大典，成了令人抱憾的最後叮嚀，現場也為他默禱追思。

「銀翼飛翔計畫」是紅十字會總會即將展開的老人照顧3年計畫，以提倡「開發老力」、推廣「初老服務老老」、宣導「成功老化」為宗旨。紅十字會表示，志工隊將成為政府推動「長照2.0」的創新助力，未來會投入包括關懷據點、課程、共餐服務等。

廣告
  • 紅十字會成立「銀翼志工隊」，將推廣以初老服務老老。（紅十字會提供）

    紅十字會成立「銀翼志工隊」，將推廣以初老服務老老。（紅十字會提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 志工 王清峰 紅十字會 長照2.0
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧鹽味豬五花
熱炒✧金菇滑蛋牛
健康版味素輕鬆做！
食材過油有６重點！
轉寄

標題：「初老服務老老」 紅十字會成立銀翼志工隊


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月11日‧星期四‧丁酉年四月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.