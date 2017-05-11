添加工業用碳酸鎂無罪 醫師憂「食安事件將層出不窮」

2017-05-11 20:15

〔記者吳亮儀／台北報導〕台中誼興公司販售工業用碳酸鎂給進興行、進興製粉廠，生產佛祖牌胡椒粉，彰化地院判決無罪，針對彰化地院判決，食品藥物管理署回應「尊重法官判決」。

食品組組長潘志寬說，目前只能尊重司法，但相信檢察官還會繼續上訴，就算最後無罪，還可以用食安法的行政處分，處罰鍰六萬元到兩億元。不過至今食藥署並未發文給彰化縣衛生局，要求加重罰款。

林口長庚醫院毒物科主任顏宗海說，看到這類判決都很難過，雖然法官依法判決，但無罪的結果勢必讓日後食安事件層出不窮、一再發生且無法嚇阻黑心業者。

顏宗海說，食品級和工業級原料最大差別在純度和衛生條件，工業級不是給人吃的，裡面雜質和金屬殘留狀況都不清楚，吃久了恐對身體有傷害，像這次的工業級碳酸鎂到底檢驗結果如何也不清楚，也讓法官很難從健康的因果關係判定，建議以後查扣物證時一定要多做檢驗。