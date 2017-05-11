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母親節前夕挨批不孝 余祥銓捧李亞萍腳親吻

母親節將至，藝人余筱萍和余祥銓首次幫媽媽李亞萍「滌足」，余祥銓捧起李亞萍的腳親吻，大秀對媽媽的愛。（記者張安蕎攝）

2017-05-11  20:12

〔記者張安蕎／新北報導〕母親節將至，藝人李亞萍與子女余筱萍、余祥銓，到位於新店的安養院表演，提前幫長輩們慶祝，並呼籲民眾要及時對媽媽說「我愛你」，不要等到意外發生或年歲到了，留下一輩子的遺憾。

活動中，余筱萍和余祥銓首次為李亞萍上演「滌足秀」，姐弟倆一人抱著一隻腳搓洗，口中還唱著情歌，讓李亞萍開心的說，「我的兒子我的女兒，幫我在洗腳，我的人生已經沒有遺憾了！」

由於余祥銓不斷爆出把妹、亂丟煙蒂、違規過馬路等醜聞，余筱萍在現場直嘆兒子不孝，讓她當不成模範母親，「希望他從今天開始長大」，余祥銓則捧起媽媽的腳親吻，讓民進黨議員廖筱清緩頰笑說，「余祥銓很可愛，他還是可教化的！」

李亞萍分享，「我媽媽在晚年的時候，我每天早晚都會去跟媽媽講，媽媽我愛你，媽我好愛你，你好漂亮，好漂亮喔。」因此當媽媽過世時，心中並未感到特別遺憾，她據此呼籲民眾，不要忘記常跟媽媽說「我愛你」。

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  • 藝人李亞萍與子女余筱萍、余祥銓，到位於新店的安養院參加民進黨新北市婦展會活動。（記者張安蕎攝）

    藝人李亞萍與子女余筱萍、余祥銓，到位於新店的安養院參加民進黨新北市婦展會活動。（記者張安蕎攝）

  • 藝人李亞萍與子女余筱萍、余祥銓，到位於新店的安養院參加民進黨新北市婦展會活動。（記者張安蕎攝）

    藝人李亞萍與子女余筱萍、余祥銓，到位於新店的安養院參加民進黨新北市婦展會活動。（記者張安蕎攝）

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