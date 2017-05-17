拍攝技巧大公開！台北市公園就能看到螢火蟲
2017-05-17 15:20
大台北地區復育螢火蟲計劃大成功，不只台北近郊能看到，就連市中心的森林公園都有「火金姑」。（圖為榮星花園，台北市公園處提供）
〔即時新聞／綜合報導〕近年來台北市復育螢火蟲有成，連離民權東路只有50公尺的榮星花園，都能看見「輕羅小扇撲流螢」的景象，這樣的首都遇見螢火蟲不只榮星花園有，「台北之肺」大安森林公園、木柵萃園、富陽公園等。
▲中山區的榮星花園復育相當成功，開闢的保育區不只成為復育螢火蟲的生態池區，也成為一個小生態圈。
夏天是螢火蟲的季節，台北的幾座公園復螢大成功，也吸引每天上千民眾到場觀賞，但觀賞或拍攝螢火蟲千萬記得下面幾點「賞螢必備攻略」。
1.螢火蟲旺季從3月底開始，第一波預計5月底進入尾聲，不過還是會有零星的閃爍在其他月份，直到秋天9月底又開有一波。
2.太陽下山後18:30螢火蟲開始慢慢發光，19:00到20:00這段時間為極大期。
3.攝影一定要具備快門線＋腳架、大光圈的鏡頭、調長曝光時間。
4.觀賞螢火蟲最好連手電筒都不要帶，沒有光害才能有美麗的螢螢之光。
▲除了幾個公園外，鄰近的虎山、新店山區也都有螢火蟲的蹤跡。（圖為新店文山農場提供）
參與台北市復螢計畫的生態專家陳德鴻表示，會開始這樣的計畫是為了讓下一代能看見螢火蟲，更能有保護環境生態的功能，可以在都市就能見螢火蟲實屬不易，也希望民眾能遵守賞螢規則，不要為了想要更近看螢火蟲而傷害到幼小生命。
▲意外拍到蜘蛛吃螢火蟲的畫面。（圖為台北市公園處提供）
編編：觀賞螢火蟲可以穿上長褲長袖，以免被蚊蟲叮咬，但千萬不要噴上防蚊液或是帶防蚊貼片，可能反而傷害到螢火蟲唷～
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 台灣便利商店與日本不同 日媒體人：多了這氣味...
- 國內首爆C肝群聚感染 陳時中：追蹤1200人速驗血
- 是擅長膽小的朋友呢～雄赳赳汪星人竟被這些東西嚇得嫑嫑的？！
- 客發中心苗栗園區 端午連假辦「擂鼓五月節」
- 保健》千萬別亂補 醫師：女性飲四物挑體質
網友回應
熱門新聞
- 生前極力護子女！豬哥亮被爆臨終前 竹聯大老探病
- 太關心豬哥亮忽略一帶一路挨罵？宥勝神回被推爆
- 改善工作條件 阿姆斯特丹「市立妓院」開張
- 宏達電加持 晶華5月營收「很補」
- 希澈牽線富三代 AOA草娥被爆戀上「繼承者」
- 兩岸與國際》觸了霉頭，「一帶一路」看來前途多艱
- 疑被縱火 北投驚傳5機車遭燒毀
- 皇室婚約今年有望？傳英女王點頭讓哈利王子把梅根娶進門
- 川普與俄分享資訊 國安顧問：完全恰當
- 豬哥亮3億賭債有望人亡債滅 謝金燕安全下莊
- 老母還沒原諒豬哥亮？謝金燕被逼消失豬哥亮靈堂
- 蔡政府上任將滿週年 網友好評度最高閣員竟是他！
- 謝麗金離婚hold住保時捷 前夫索討被打槍
- 國道10號貨車載香菇 輪胎著火
- 狼師效應 補習班揪團辦良民證
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Court rules against COSWAS over disputed building
- 女店員Ａ錢被逮 誣告老闆襲臀
- 60天華麗變身 世大運組合式泳池今啟用
- 水源枯竭 動物園溼地生態園區淪廢墟
- 艾瑪華森反直播 護隱私曾拒用手機
- 里長：車流量大 民眾勿搶快
- 台股萬點失而復得 收10013.67點
- NBA》湖人又抽到榜眼籤 多支球隊尋求交易羅素
- 自由廣場》〈林保華專欄〉台灣的面子與裡子
- 再爆狼師！ 他才被判刑又故態復萌...
- 長期受暴婦砍死丈夫 法官從輕判2年8月
- 女星餵奶餵到痛 強力催生「世界乳頭日」
- 孔劉當男神好累 嘆失去自由
- 3數據看台股 果然老態龍鍾
- 俄囚越獄不成糗卡在洞口 獄警到場笑翻
- 魏德聖北影棄賽 角逐金馬不說死
- 怪年輕人不買股 金管會被噓爆
- 躲山區撞阿飄?強盜嚇叩119求救
- 研調：2020年數據中心占伺服器應用比將超過5成
- 含有粗俗字眼 PSY新歌遭禁播
- 〈親子會客室〉孩子不乖 沒啥不好
- 《國際現場》福特擬裁全球10%員工
- 端午粽高油鹽 美味營養要兼顧
- 陳為民批取締改裝車 朱立倫：不要造成市民困擾
- 黨產會：接收日產 屬於國產
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：拍攝技巧大公開！台北市公園就能看到螢火蟲
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分