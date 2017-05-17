拍攝技巧大公開！台北市公園就能看到螢火蟲

大台北地區復育螢火蟲計劃大成功，不只台北近郊能看到，就連市中心的森林公園都有「火金姑」。（圖為榮星花園，台北市公園處提供）

2017-05-17 15:20

〔即時新聞／綜合報導〕近年來台北市復育螢火蟲有成，連離民權東路只有50公尺的榮星花園，都能看見「輕羅小扇撲流螢」的景象，這樣的首都遇見螢火蟲不只榮星花園有，「台北之肺」大安森林公園、木柵萃園、富陽公園等。

▲中山區的榮星花園復育相當成功，開闢的保育區不只成為復育螢火蟲的生態池區，也成為一個小生態圈。

夏天是螢火蟲的季節，台北的幾座公園復螢大成功，也吸引每天上千民眾到場觀賞，但觀賞或拍攝螢火蟲千萬記得下面幾點「賞螢必備攻略」。

1.螢火蟲旺季從3月底開始，第一波預計5月底進入尾聲，不過還是會有零星的閃爍在其他月份，直到秋天9月底又開有一波。

2.太陽下山後18:30螢火蟲開始慢慢發光，19:00到20:00這段時間為極大期。

3.攝影一定要具備快門線＋腳架、大光圈的鏡頭、調長曝光時間。

4.觀賞螢火蟲最好連手電筒都不要帶，沒有光害才能有美麗的螢螢之光。

▲除了幾個公園外，鄰近的虎山、新店山區也都有螢火蟲的蹤跡。（圖為新店文山農場提供）

參與台北市復螢計畫的生態專家陳德鴻表示，會開始這樣的計畫是為了讓下一代能看見螢火蟲，更能有保護環境生態的功能，可以在都市就能見螢火蟲實屬不易，也希望民眾能遵守賞螢規則，不要為了想要更近看螢火蟲而傷害到幼小生命。

▲意外拍到蜘蛛吃螢火蟲的畫面。（圖為台北市公園處提供）