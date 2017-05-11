搭船22小時 大學講師到烏坵上課
2017-05-11 20:07
［記者黃旭磊／高雄報導］大學講師搭船到金門烏坵上課，單程顛頗22小時。
高雄義守大學教職員本週到金門烏坵整修學習空間，於高雄港搭運補船，船程22小時，教職員暈船狂吐，但登島時感受到純淨自然環境、在地人熱情，並品嚐當地紫菜水餃，艱苦情緒轉眼煙消雲散，認為教育服務再遠，都值得堅持。
義大進修部組長吳隆盛說，曾想過千辛萬苦，堅持到國境之偏開班，是否值得，抵達當地後，聽到居民反應「我們島上有大學可以念」，一切都值得。
義大雇工上島，教職員陪同前往。進修部職員伍國良說，抵達烏坵竟無法下船，從晚上6點等到早上4點，在港邊晃來晃去，等8小時天亮才上岸，暈頭轉向。
義大進修部主任吳有龍說，前進東沙、烏坵島，遠赴偏遠小島及前線辦學，預計下學年度上課，招生人數其次，可貴是熱忱，傳達教育服務理念。
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