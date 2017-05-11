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母親節前 春暉志工分享反毒經驗

2017-05-11  21:17

［記者黃旭磊／高雄報導］教育部春暉認輔志工由媽媽們擔任，協助用藥學生走過幽谷。

各縣市春暉志工今天（11日）齊集正修科大，參與「一百零五年度推動防制學生藥物濫用績優單位及春暉志工頒獎典禮」，正修科大國樂社演奏感恩組曲，祝福志工們母親節快樂，而志工表示陪伴用藥學生重回生活軌道，就是最好禮物。

本次有55個單位獲頒「防制學生藥物濫用」績優，包括教育部嘉義縣聯絡處、高雄市政府教育局等，而志工陳杏莉、莊素珍、歐秋琴、王圓圓、夏國華、陳麗淑、張素茹、蔡守蘋、蕭華珍獲個人獎。陳杏莉於2年前投入教育部台南市聯絡處春暉認輔志工行列，她有感於藥物濫用，投入關懷更多邊緣學生，幫助找回全新自我。

陳杏莉說，印象深刻是王姓青少年，十五歲用藥被退學、父母放棄，輾轉由她輔導，當時王生黑眼圈，流口水還扯頭髮，並嗆說「不用妳來管」。四年後戒毒成功，王生找到工作，透露沒送過媽媽禮物，今年母親節決定送禮。

莊素珍多年推動防制藥物濫用諮詢服務團，陪伴高關懷學生到花東騎單車，讓學生經歷風吹、雨打及日曬，體會到人生起落，最重要是留住最美微笑。

教育部學務特教司專門委員鄭文瑤感謝各單位付出。鄭文瑤說，政府資源有限，民力無窮，期望大家努力防制學生藥物濫用。

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  • 春暉志工協助用藥學生走過幽谷。（記者黃旭磊攝）

    春暉志工協助用藥學生走過幽谷。（記者黃旭磊攝）

  • 陳杏莉（右）輔導青少年戒毒成功。（記者黃旭磊攝）

    陳杏莉（右）輔導青少年戒毒成功。（記者黃旭磊攝）

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