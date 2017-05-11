國產署釋地22塊蓋社宅 北中桃竹都有

2017-05-11 20:33

〔即時新聞／綜合報導〕內政部預計2024年要達到20萬戶社會住宅，國產署今（11日）指出，目前已盤點22塊公有地作為社宅用地，包括台北、新北、桃園、新竹、台中都有。

《風傳媒》報導，財政部今天舉行施政周年茶敘，對於社會住宅議題，國產署表示，目前清點出的公有土地台北市、新竹市有2處；新北市7處、桃園和台中各有6處和5處，總共22處土地可作為社宅用地，都沒有佔用狀況，只要地方政府經費到位，國產署就能撥地。

對於桃園市先前抱怨國產署未釋出土地，國產署解釋，桃園許多眷村國有地一半地權在國防部手中，因此改將鄰近土地整合成一塊大型建地，其中一處廣達4公頃。