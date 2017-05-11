衛局又延遲公佈 愛買量販店冷凍粽大腸桿菌超標逾百倍
衛生局檢出愛買量販店中港分店販賣的金滿意福粽，大腸桿菌群和生菌數超標。（衛生局提供）
〔記者蔡淑媛／台中報導〕端午節將至，衛生局今公佈4月5日抽驗、19日報告已經出爐的市售冷凍肉粽結果，愛買量販店中港分店「金滿意福粽」，檢出大腸桿菌群超過1100MPN/g，超標109倍，生菌數470萬cfu/g超標46倍。
衛生局在第一波抽驗市售冷凍肉粽結果出爐3週後公佈，檢出愛買量販店中港分店的金滿意福粽，檢出生菌數470萬cfu/g（標準值應小於10萬cfu/g）、大腸桿菌群超過1100MPN/g（標準值小於10 MPN/g），嚴重超標，該批有效日期為今年9月24日，有查出愛買中港店進好10包，退8包，每包5顆，其他分店則未說明。
民眾指日前才爆出衛生局稽查力勤農產有逾期肉品，卻瞞9天直到投訴者爆料才公佈，局長呂學宗因此致歉，現在又延遲公佈，衛生局昨強調，當時在得知檢驗報告時已立即通知該店下架違規產品並移至上游廠商所轄新北市衛生局續辦，是要整批和配料等結果出來再一起公佈，可限期改善，若屆期未改善可依食安法開罰處3萬至300萬元。
衛生局指出，冷凍食品生菌數、大腸桿菌、大腸桿菌群超標，可能在製程、運送或儲存販賣時受到污染，尤其冷凍食品應保存於攝氏負18度以下溫度。
衛生局昨天也公佈4月6日抽驗包肉粽常用配料，5月5日結果出爐有3件菜脯不合格，分別為在大甲區仲信量販（超鴻百貨）抽驗的菜脯（碎）、菜脯（條）檢出防腐劑苯甲酸2.05 g/kg及2.56 g/kg超標（標準值1 .0g/kg）超標；另在西區蕭賢仁專業蔬菜批發抽驗的珍珠脯檢出甲醛2ppm（標準為不得檢出），衛生局均移至上游廠商所轄嘉義縣衛生局調查。
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