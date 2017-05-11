量販業者溫馨送蛋糕 家扶阿母感恩過母親節

2017-05-11 20:24

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市家扶中心首度與家樂福合作，鼓勵民眾認捐愛心蛋糕，家樂福再加碼5250元提貨券，做為希望基金，家扶中心的單親媽媽在母親節前夕，共收到105個8吋愛心蛋糕，讓弱勢家庭度過溫馨佳節。

新北市家扶中心主任陳美君表示，新北家扶共扶助約1500戶弱勢家庭、3300名貧困兒童，據統計，其中60%為單親媽媽，另8%為隔代教養家庭，許多單親媽媽為扛起家計重擔，除正職工作外，週末還要兼職，維持家庭生活。

阿玲媽媽因孩子年紀小，暫與娘家父母親同住，阿玲媽媽白天照顧孩子，晚上兼職大夜班工作，日夜顛倒。為撫養年幼子女，阿玲媽媽捨不得買禮物或蛋糕，省下幾百塊錢，可以預留一週餐費或購買小孩的學用品。

阿英是位隔代教養的阿嬤，和年邁老伴共同撫養2名國小孫女，阿英一家人生活仰賴政府和家扶補助為主，從沒有機會買蛋糕慶生過節。這次收到家樂福送的蛋糕，祖孫都很開心。