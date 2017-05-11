量販業者溫馨送蛋糕 家扶阿母感恩過母親節
2017-05-11 20:24
〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市家扶中心首度與家樂福合作，鼓勵民眾認捐愛心蛋糕，家樂福再加碼5250元提貨券，做為希望基金，家扶中心的單親媽媽在母親節前夕，共收到105個8吋愛心蛋糕，讓弱勢家庭度過溫馨佳節。
新北市家扶中心主任陳美君表示，新北家扶共扶助約1500戶弱勢家庭、3300名貧困兒童，據統計，其中60%為單親媽媽，另8%為隔代教養家庭，許多單親媽媽為扛起家計重擔，除正職工作外，週末還要兼職，維持家庭生活。
阿玲媽媽因孩子年紀小，暫與娘家父母親同住，阿玲媽媽白天照顧孩子，晚上兼職大夜班工作，日夜顛倒。為撫養年幼子女，阿玲媽媽捨不得買禮物或蛋糕，省下幾百塊錢，可以預留一週餐費或購買小孩的學用品。
阿英是位隔代教養的阿嬤，和年邁老伴共同撫養2名國小孫女，阿英一家人生活仰賴政府和家扶補助為主，從沒有機會買蛋糕慶生過節。這次收到家樂福送的蛋糕，祖孫都很開心。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 嘉義知名建築師翁壽生猝死 親友不捨
- 萬安演習今13:30登場 南部留意交通管制！
- 想要和他成為戀人！傑尼斯2017第一名竟然是他？！
- 轉槍、旋槍不馬虎 這支儀隊都是小學生......
- 國產署釋地22塊蓋社宅 北中桃竹都有
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 乘客要求「幫我吹一下」 華航空服員竟豪爽答應
- 性侵假釋犯破壞電子腳鐐 從澎湖搭船竄逃嘉義
- 陳星聲明事先外流？ 「他」早就在批踢踢上PO過...
- 沈玉琳為錢翻臉 黑人爆：借太少
- 惡魔夫妻毒誘性虐青少年 法官痛批：根本怪物！
- 中職》潘威倫生涯千K達陣 前三名苦主出爐
- 立委審前瞻爆衝突 廖國棟狂撒麵粉
- 亞協正名台日關係協會 17日揭牌
- 性侵犯蕭國昌假釋還逃逸 被逮將入監續服無期徒刑
- 日職》陽岱鋼等人不在一軍 讀賣老長官說重話
- 中職》失誤遭嗆「去給車撞」 球員老婆怒回酸民
- 查理漢納入主《失落之城》 謝小布讓位
- 竹市隆恩古圳 打造8大親水場域
- 陳超明切斷電源反前瞻 搞烏龍關廁所燈
- 婚前與男友鬧彆扭 日女衝馬路「想去死！」
- 街頭抗議多 蔡英文：我聽到後就不必再大聲
- 生化物質暗殺金正恩？ 北韓指控美國、南韓陰謀
- 中山高嘉義交流道 BMW自撞2死
- 中國未參加世大運團體賽 柯：不要問我
- 廖國棟在議場灑麵粉 綠委批：不知道這要人命嗎？
- 才為山下智久慶生 石原里美被爆與他開始半同居！
- 約炮偷「拔套」 瑞士渣男被告上法院
- 女星自曝愛上有婦之夫 寫解冤咒斬斷情絲
- 中市親子藝術節開跑 藝文演出18場
- 漁船失聯5天 海巡查出曾現身彭佳嶼海域
- 《小檔案》小黑蚊—台灣鋏蠓
- 高爾夫》超神！他在球場練揮桿 卻一球打死小鳥（影音）
- 快取寶案新發展！孫岳澤臉書喊冤
- WHA遭杯葛 桃園航空城棒球隊赴中不變
- 羅美玲結婚2周年 想幫兒添妹
- 公投法遲未補正 呂秀蓮：真的很失望
- 藍綠議員首度聯手問政 齊諷花蓮王是「花蓮皇」
- 郝龍斌軌道建設說再挨批 劉世芳：嚴重霸凌民眾
- 曾秀身分證否認 張詠芸認了是白凜
- 5/11重要財經新聞一覽
- 左批藍右打綠 黃國昌轟前瞻審查「早就喬好」
- 藍批高雄軌道舉債1758億 綠委︰數據錯誤
- 引發兩男談判 吳思賢：這種女生不太OK
- 寄養家庭：打開家門 讓愛住進來
- 再踢鐵板 歐洲法院總顧問：Uber是計程車公司
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：量販業者溫馨送蛋糕 家扶阿母感恩過母親節
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分