新北公立幼兒園 今年新增1558個名額
2017-05-11 19:37
公立幼兒園供不應求，新北教育局宣布，8月開學的106學年度，公立幼兒園將新增65班，總共1558位名額。（記者張安蕎攝）
〔記者張安蕎／新北報導〕公立幼兒園供不應求，每逢招生季，家長總是擠破頭爭取，等待抽籤中選，新北教育局今天宣布，8月開學的106學年度，公立幼兒園將新增65班，總共1558位名額，增班遍佈21個行政區，招生作業將於5月14日展開。
公幼每月平均收費7000元（全日制），與私幼動輒萬元相對平價，吸引許多家長搶進，可惜僧多粥少，公幼每年備取人數多達上千人，新北過去5年已新增了250班，但供不應求的狀況仍年年上演。
因國中、小少子化，教育局利用餘裕教室，提供平價的幼兒教育，106學年度增加65班、1558個名額，包含2歲專班320名、3歲以上至入國小前之混齡班1185名、2歲以上至入國小前之混齡班53名。
21區中，中和增加8班，板橋、新莊6班，蘆洲、三峽、永和、土城、瑞芳4班，三重、汐止3班，泰山、淡水、新店、樹林、五股、雙溪、貢寮、坪林2班，鶯歌、林口、八里1班，各園目前已進行環境整備及添購設備。
民眾可至新北市幼兒教育資源網查詢開班園址，直接至園內登記，「弱勢家庭優先入園」招生作業，即將於5月14日展開，一般生則在5月21日展開登記作業，因應增班，教育局也公開招考130名小學暨幼兒園教師，詳細的甄選日程與簡章，也可至新北市幼教資源網查詢。
市長朱立倫表示，新北公立幼兒園增班數量及成長幅度居全國之冠，首創公立幼兒園課後留園延長至晚間7時，並補助教師、教保員、助理人員之鐘點費，獨步全國，並給予弱勢家庭幼兒餐點費用補助。
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