台塑六輕拚節水 一滴水可用7.3次

2017-05-11 21:10

〔記者詹士弘／雲林報導〕台塑企業今天在雲科大發表節水節能成果，換算每滴水使用7.3次，3年後日產10噸淡水的海水淡化廠也將啟用。

台化副董事長洪福源指出，台塑企業推動循環經濟，朝零廢棄邁進，透過製程及冷卻排放水回收、冷凝水再利用及次級用水重覆使用，全區用水回收率若含冷卻水循環量，可達98.8%，較國內石化產業回收率的71至90%有效率，目前一滴水可以使用7.3次，台化公司雨水回收率更達百分之百，麥寮電廠排放廢氣量，也符合雲林縣105年度加嚴排放量標準，與林口電廠近期商轉的超臨界機組污染排放相差不多。

洪福源也表示，六輕自88年建廠至今，努力進行節水及循環利用，目前每日可節水達25.73萬噸，每年節水9391萬公噸，目前仍有221件節水案推動中，投資金額13.4億元，完成後每天可再節水1.28噸。

總管理處安環中心處長張承呂表示，因應極端氣候可能造成的缺水風險，麥寮園區正推動日產10噸的海水淡化廠，預定今年6月提出「環境影響說明書」送環保署審查，如獲通過，預定3年內可以開始產水。