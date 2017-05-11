| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
威力彩、今彩539 開獎囉！ PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光 一輩子一定要擁有一戶國美建築
 首頁 > 生活

另類溫馨母親節 三芝陪讀學童感謝「第二個媽」

2017-05-11  19:44

〔記者葉冠妤／新北報導〕妳是我們的第二個媽媽！三芝陪讀學童在母親節前夕，秘密製作卡片，寫上滿滿的感謝，要送給他們最愛的陪讀天使「曉雯媽媽」，感謝曉雯媽媽每天駐守圖書館，就像媽媽等待自己心愛的孩子一樣，讓陪讀學童不再孤單！

擁有護理背景的曉雯媽媽，不僅是新北市立圖書館三芝分館的忠實讀者，也是圖書館第一位召募到的陪讀天使，身為兩個孩子的媽，為照料孩子而成為一名全職媽媽，每天小孩上學後，她就會到圖書館看書，只要放學時間到，她就會搖身一變為陪讀天使，陪伴學童寫作業，也常常聽孩子分享生活點滴，替孩子加油打氣。

對陪讀學童來說，曉雯媽媽除了陪讀，更擁有十八般武藝，帶著大家利用T恤做成環保書袋，還有學習栽種與照顧植物，曉雯媽媽就像是個百寶箱，總能從口袋裡掏出各種法寶。

曉雯媽媽說，只要看到孩子們的成長和笑容，就是這份工作最大的成就感，而今天收到孩子們卡片的她，則感動得說不出話來，度過了一個另類溫馨的母親節。

廣告
  • 新北市圖三芝分館的陪讀學童製作母親節卡片，感謝他們的第二個媽媽「曉雯媽媽」。（記者葉冠妤攝）

    新北市圖三芝分館的陪讀學童製作母親節卡片，感謝他們的第二個媽媽「曉雯媽媽」。（記者葉冠妤攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 母親節 陪讀
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧鹽味豬五花
熱炒✧金菇滑蛋牛
健康版味素輕鬆做！
食材過油有６重點！
轉寄

標題：另類溫馨母親節 三芝陪讀學童感謝「第二個媽」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月11日‧星期四‧丁酉年四月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.