另類溫馨母親節 三芝陪讀學童感謝「第二個媽」

2017-05-11 19:44

〔記者葉冠妤／新北報導〕妳是我們的第二個媽媽！三芝陪讀學童在母親節前夕，秘密製作卡片，寫上滿滿的感謝，要送給他們最愛的陪讀天使「曉雯媽媽」，感謝曉雯媽媽每天駐守圖書館，就像媽媽等待自己心愛的孩子一樣，讓陪讀學童不再孤單！

擁有護理背景的曉雯媽媽，不僅是新北市立圖書館三芝分館的忠實讀者，也是圖書館第一位召募到的陪讀天使，身為兩個孩子的媽，為照料孩子而成為一名全職媽媽，每天小孩上學後，她就會到圖書館看書，只要放學時間到，她就會搖身一變為陪讀天使，陪伴學童寫作業，也常常聽孩子分享生活點滴，替孩子加油打氣。

對陪讀學童來說，曉雯媽媽除了陪讀，更擁有十八般武藝，帶著大家利用T恤做成環保書袋，還有學習栽種與照顧植物，曉雯媽媽就像是個百寶箱，總能從口袋裡掏出各種法寶。

曉雯媽媽說，只要看到孩子們的成長和笑容，就是這份工作最大的成就感，而今天收到孩子們卡片的她，則感動得說不出話來，度過了一個另類溫馨的母親節。