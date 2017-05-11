西螺農村找嘸工 無人機來幫忙

2017-05-11 19:12

［記者黃淑莉／雲林報導］台灣農村人口老化、人口外流嚴重，許多農務找不到農工，雲林西螺稻農張清松今年試用僱用無人機噴灑農藥，今天第一次上工不6分地的稻田不到10分鐘就噴好。

雲林第一次有稻田僱用無人機噴藥，許多農民得知很好奇前往圍觀，操作人員及農民張清松把農藥倒入直昇機上的容器裡，操作員設定好路線、噴灑量後，直昇機緩緩升空，依照設定路線噴藥，圍觀民眾看得十分專注。

稻農張清松種稻數十年，曾獲全國十大經典好米冠軍，去年也與農民張錦熙、廖長男一起參加全國名米產地香米組榮獲全國總冠軍，對用藥施肥十分謹慎，擔心找人代噴亂用藥、用量，多年來都自己噴藥，但因農工愈來愈難找，聽友人提到有無人機噴藥很有興趣，去年研究一整年，決定今年找一塊稻田試驗。

張清松表示，今天噴灑效果比預期好，6分地傳統人工約要一個多小才噴得完，無人機不用10分鐘，省時又省人力，每分地工資約200元跟傳統人工差不多。

縣議員李明哲也在現場全程觀看，對運用科技來解決農村人力短缺問題十分肯定，不過因無人飛機費用高且需專業操作技術，他建議農業處可以找農會、合作社場與業者合作推廣。

農業處長張世忠表示，無人機噴藥確實有助於解決農村缺工問題，不過其可能牽涉到鄰田污染、農藥殘留等問題，希望中央能儘速擬訂相關規範及辦法。