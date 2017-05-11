考生必參加！ 湧蓮寺5文昌週六出動護佑考運

考季到，民政局新推出限量文昌章，另個則是蘆洲湧蓮寺的文昌筆。（新北市民政局提供）

2017-05-11 19:15

〔記者葉冠妤／新北報導〕考生必參加！蘆洲湧蓮寺與新北市民政局將於本週六舉辦「5文昌護佑考運」活動，文昌帝君、魁斗星君、文衡帝君、朱衣星君、孚佑帝君5文昌神力聚集，一起護佑學子考運，還有機會獲得文昌筆，以及民政局新推出的限量小物文昌章。

湧蓮寺管委會總幹事李嘉蓉表示，每逢考季寺方就會將在供俸於4樓的5文昌請下2樓的佛祖殿，供考生祈求考運，蘆洲地區的各級學校，幾乎年年組團報名參拜。

李嘉蓉說，週六的活動是與民政局合辦，將由導覽老師帶領考生進行祈福儀式，除準備傳統「三獻禮」，寺方也會讓學生撫摸約1.5公尺高的巨型文昌筆，學生必須以虔誠恭敬的心，由上往下順摸文昌筆，默念文昌帝君保佑應考時保持頭腦清晰，拿到最佳成績。

民政局指出，5文昌護佑考運活動將於本週六早上9點半至10點半舉辦，9點半先舉行文昌保庇科考法會，之後會發送300份的文昌筆；還能透過擲筊求取僅限量10個的文昌章，將文昌帝君加持過的小物帶在身，保證場場考運亨通。