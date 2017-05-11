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暑假作業新選擇 網紅齊聚「酷課雲」大方教學

2017-05-11  20:27

〔記者蔡亞樺／台北報導〕搞笑創意的網路紅人影片，吸引許多人點閱。台北市教育局今年與人氣網紅合作，推出影片教學課程，內容包含微電影製作、烏克麗麗、舞蹈、哲學等多個學科領域，7月1日就會上傳到台北「酷課雲」學習平台，提供國高中、小學生有不一樣的暑假作業新選擇。

教育局今天召開記者會公布7支影片內容，網紅「馬叔叔」、「啾啾鞋」、「導演白羊」、人氣健身房名師KopLin等現身記者會，「馬叔叔」還現場教學烏克麗麗，直呼很簡單、很輕鬆就學會。

教育局長曾燦金說，以往暑假作業限制在傳統學科框架，今年提供新選擇，與網紅合作，開辦一場虛擬教室的夏令營，影片依內容區分不同學齡層，讓學生在暑假時從看影片學到各類知識。

適合全學段的「馬叔叔暑假烏克麗麗教室」，一共有6支系列影片，讓學生每週點選。「馬叔叔」說，從基本彈奏姿勢、音階、和弦到自彈自唱都有教，烏克麗麗是易上手的樂器，對小學生不會太難。

拍攝全台首支微電影的「導演白羊」，此次介紹微電影前置作業的影片內容，「導演白羊」說，看影片能學到如何簡單輕鬆製作短片，希望人人成為作短片高手，影片中用不同範例解說，讓學生更好理解。

教育局說，這7支影片放置在酷課雲平台的「密室逃脫」活動專區，凡完成影片課程的指定作業並上傳，有機會獲得500元「暑假好學獎學金」，限額100名。在台北酷課雲的臉書粉絲頁按讚並留言分享活動頁面，即可抽200元超商禮劵。

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  • 北市教育局找來網路紅人包括馬叔叔（左1）、啾啾鞋（左3）、導演白羊（左4）等人，推出影片上傳「酷課雲」平台，讓學生在暑假時觀看學習。（記者蔡亞樺攝）

    北市教育局找來網路紅人包括馬叔叔（左1）、啾啾鞋（左3）、導演白羊（左4）等人，推出影片上傳「酷課雲」平台，讓學生在暑假時觀看學習。（記者蔡亞樺攝）

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