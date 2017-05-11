台灣黑熊溜滑梯？ 砌磚高手到小學大展技藝

用磁磚拼出台灣黑熊，要先設計再裁切，在砌上前要先拼好圖案。（記者劉曉欣攝）

2017-05-11 19:09

〔記者劉曉欣／彰化報導〕世大運的台灣黑熊跑到彰化縣小學溜滑梯？原來是福興鄉大興國小有座老舊溜滑梯，透過秀水高工建築科的技藝好手，拿出砌磚看家功夫，讓原本平凡無奇的溜滑梯，變身為「台灣黑熊仔的夢幻王國」！

大興國小校長顧淑芬表示，這座溜滑梯約有3、40年的歷史，也是全校唯一的溜滑梯、校友的共同回憶，一直都很想透過彩繪等手法來改造，剛好秀水高工教官來探視該校的替代役男，提議由秀工建築科的砌磚好手來改造，促成兩校合作的因緣。

大興國小教務主任洪文龍指出，改造溜滑梯重任全都交給秀工學生，家長會則是全力支持，負擔材料費，在施工期間為了安全，則是拉起封鎖線，學生看到溜滑梯透過彩色磁磚的拼砌，都在期待早日完工，可以跟台灣黑熊溜滑梯一起玩耍。

參與溜滑梯大改造的秀工建築科學生有；黃鉦幃、李奕茗、黃俊嘉、張翔舜、陳采瀅、施浚澤、劉子維、林傳益，全都是參加全國技藝競賽砌磚、粉刷、鋪面的得獎好手；學生表示，會選擇台灣黑熊做為溜滑梯的主角，因為這是台灣才有的特有亞種，並且是台灣唯一的原生熊類。

秀工學生指出，選擇用砌磚方式來改造溜滑梯，最難的地方是設計圖稿與裁切，因為每片磁磚是單色，必須依照圖案與用色來裁，裁好之後還要先拼好圖案，再慢慢的砌貼在溜滑梯的立面，圖案設計總共有7隻台灣黑熊在玩彩色的球。

大興國小學生看到秀水高工的好手在進行溜滑梯大改造，覺得大哥哥、大姊姊就像是魔術師一樣，頻頻發問「何時會好？」，迫不及待想要來玩台灣黑熊的溜滑梯。