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彰化第一泉 清水岩溫泉11月開幕營運

彰化縣政府打造全台第一平地溫泉-清水岩溫泉休憩區，預計11月開幕營運。（記者陳冠備攝）

2017-05-11  19:03

〔記者陳冠備／彰化報導〕要泡溫泉不用再跑到外縣市了。彰化縣社頭鄉清水岩溫泉遊憩區去年8月完工，卻因權利金過高，遲遲無廠商進駐營運，近日終於獲地方產業支持招標成功。彰化縣長魏明谷希望「清水岩溫泉」打出全台第一平地溫泉名號，帶動彰化觀光發展。

彰化縣政府成立觀光溫泉基金，斥資2億於清水岩童軍營地南側打造彰化第一泉「清水岩溫泉」，園區佔地1公頃，包括2座大眾湯屋、4座露天風呂及溫泉餐廳等，去年8月就完工，卻因權利金過高導致廠商卻步，經過連續招標6次，今年3月中，終於由社頭在地產業地中海太陽能科技公司以210萬得標。

城觀處處長田飛鵬表示，廠商得標後近日已接手認養維護，目前雙方正進行簽約點交作業，預計7月簽約、11月開始正式開幕營運，另在開幕前，原本就免費提供的泡腳池設施，會繼續免費開放。他也透露，除了現有設施外，業者將再斥資6千萬蓋設個人湯屋。

魏明谷表示，彰化縣政府除了打造全台第一平地溫泉，將再投資2億進行「清水之森」計畫，把設備陳舊的清水岩露營區，改造成五星級露營區，未來配合高鐵與集集線串聯，打造全台最幸福的休閒遊樂園區。

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  • 彰化縣長魏明谷（左4）與泡湯民眾寒暄。（記者陳冠備攝）

    彰化縣長魏明谷（左4）與泡湯民眾寒暄。（記者陳冠備攝）

  • 清水岩溫泉區泡腳池，將免費提供到開幕營運前。（資料照，記者陳冠備攝）

    清水岩溫泉區泡腳池，將免費提供到開幕營運前。（資料照，記者陳冠備攝）

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