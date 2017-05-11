世大運執行長：中國參加個人賽 代表團4、5百人

2017-05-11 19:31

〔記者何世昌／台北報導〕台北世大運去年8月至11月進行參賽意象調查，當時中國趕在報名截止前回覆有意參加；但台北世大運團長會議今日抽籤決定團體賽對決組合，香港報名參加男子排球及籃球，中國則因故放棄團體賽。由於台北市長柯文哲日前專訪時3度提醒中國，有些事「台灣人看是這麼奇怪動作，如果中國政府自己不覺得奇怪」，又派700人世大運代表團來台，「反而會出事」。中國未出賽是否與此相關，引人聯想。

台北世大運8月19日登場，個人賽項及團體賽項，總計22項。其中，個人賽項受理報名，7月截止；團體賽項（足球、籃球、水球、排球、棒球）則於4月底截止報名，但報名由FISU主責，世大運執委會並未對外說明報名情況。

由48國代表團組成的「團長會議」9日至12日來台視察各項準備工作，今日則針對團體賽對決組合進行抽籤、並決定賽程。抽籤結果顯示，日、韓、美、俄、義、法等國均參加，唯獨中國未入列。對此台北市長柯文哲昨聯訪回應，大家不希望太麻煩，並指中國隊將會在個人賽部分派出最好的選手，不過自己無法替中國隊回答。至於中國是不是擔心有暴力事件？柯秒回「你應該去問大陸，不要問我。」

由於柯文哲上個月接受本報專訪曾3度提醒中國，歷經周子瑜、李明哲事件顯示兩岸價值觀落差大，派七百人世大運代表團來台，「反而會出事」；另，近期又發生中國阻攔台灣參加WHA會議。中國未報名團體賽是否與此相關，引發聯想。

對此，世大運執委會今日傍晚舉行團體賽抽籤記者會，針對中國未報名一事進行正式說明。FISU會長Oleg Matytsin表示，中國運動隊伍實力堅強，熱衷參加國際賽事，但遺憾的是，中國這回沒挑選最佳選手來參加台北世大運，並指中國代表團有寫信說明理由，但未透露內容；但他強調，中國並非不願參加世大運，只是沒辦法派員過來。

世大運執行長蘇麗瓊補充，昨日與中國代表團聯繫，經瞭解，是因為台北世大運期間與中國全大運強碰；但各選手都有跟各省簽約出賽，未缺席會影響獎學金及生涯發展，因此放棄團體賽。但中國表示，會派員參加個人賽；屆時約四、五百人代表團來台。

FISU秘書長Eric Saintrond則緩頰，西班牙也是運動強國，但這次沒參加世大運；無法參賽的原因很多，可能是代表隊與其他運動總會簽約、或因技術問題無法湊足隊伍等。中國要參加哪個盛事，都會面臨兩難，他們要自己選擇。