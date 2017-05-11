品德教育微電影 中華藝校《畢業典禮》奪冠

2017-05-11 19:08

〔記者蘇福男／湖內報導〕「2017小靈魂品德教育」微電影比賽今天舉辦頒獎典禮，中華藝校的《畢業典禮》，描繪同窗情誼的衝突轉折，呈現出互信互讓的情操，故事簡潔有力，敘述軸線清楚，拿下第1名。

小靈魂品德教育微電影比賽由東方設計學院影視藝術系主辦，接獲近50件作品參賽，有12件作品入選一決勝負，今天下午在東方設計學院舉行頒獎典禮。

除中華藝校的《畢業典禮》勇奪第1名，南英商工的《岔路》攝影相當成熟，視覺隱喻的引用成功，演員表現不俗，能引觀眾進入主角空虛困頓的內心世界，拿下第2名，中山工商的《如果，能回到那個時間點》，靈活運用第一人稱觀點與攝影角度，帶出父子之間的衝突與情感，藉由拍攝手法帶出故事與議題，獲得第3名。

另瑞豐國中的《I can`t smoke》展現國中生小小年紀拍電影的企圖心，獲頒小小靈魂獎；中華藝校的《乾杯》獲特別獎，佳作3名由光華高中《校話》、南英商工《暗處》、東方設計學院《小希心靈成長記》奪得。