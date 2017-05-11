台南藍晒圖文創園區 英語嘛也通
〔記者洪瑞琴／台南報導〕為營造南市英語友善環境，第2官方語言專案辦公室與南市文化局攜手推動「藍晒圖文創園區英語友善標章計畫」，期望透過英語培訓等輔導，讓藍晒圖成為南市第1座英語友善的文創園區，吸引更多國際觀光客及在地外籍遊客造訪。
2官辦表示，藍晒圖文創園區首度開辦品牌人員英語培訓課程，邀請專業講師指導各品牌門市人員提供英語服務，8堂共12小時的培訓課程，規劃小班制教學搭配實境演練，幫助門市人員降低對說英語的恐懼，快速提升英語服務能力。
參加課程的W Jewelry門市人員莊小姐說，上課可學到實用的對話句型，並且讓學員們因應各品牌不同的商品與營業型態有不同的應對方式。陶作坊店長黎小姐說，老師分享外籍遊客的消費習慣與購物心態，是讓她最受用的地方，也讓園區服務更國際化。
2官辦外籍顧問康軒睿（Chris Caputo）與學員分享自身經驗，他表示自己因為聽不懂中文，所以購物時常常沒辦法理解服務人員在說什麼，因此很高興有這麼多品牌願意提供英語服務，相信未來會有越來越多國際人士造訪藍晒圖文創園區。
文化局副局長周雅菁表示，藍晒圖文創園區已經吸引許多遊客造訪，其中不乏在地的外籍居民及國際觀光客，加上園區進駐的文創品牌類型多元，可讓更多國際友人看見台南的文創軟實力，將對有意申請英語友善標章的品牌進行後續輔導。
2官辦主任劉世忠表示，期許藍晒圖文創園區能成為英語友善模範園區，未來將藍晒圖文創園區的推動模式推廣出去，讓南市的英語友善環境越來越完善。
藍晒圖文創園區的英語培訓預計5月底完成，6月開始展開英語友善標章評核作業；文化局表示，今年台灣設計展將在台南舉辦，藍晒圖文創園區也是展覽場館之一，屆時來訪的國際旅客就能享受到園區內的英語友善服務，感受台南的熱情與創意。
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