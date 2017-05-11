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台南藍晒圖文創園區 英語嘛也通

2017-05-11  18:57

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為營造南市英語友善環境，第2官方語言專案辦公室與南市文化局攜手推動「藍晒圖文創園區英語友善標章計畫」，期望透過英語培訓等輔導，讓藍晒圖成為南市第1座英語友善的文創園區，吸引更多國際觀光客及在地外籍遊客造訪。

2官辦表示，藍晒圖文創園區首度開辦品牌人員英語培訓課程，邀請專業講師指導各品牌門市人員提供英語服務，8堂共12小時的培訓課程，規劃小班制教學搭配實境演練，幫助門市人員降低對說英語的恐懼，快速提升英語服務能力。

參加課程的W Jewelry門市人員莊小姐說，上課可學到實用的對話句型，並且讓學員們因應各品牌不同的商品與營業型態有不同的應對方式。陶作坊店長黎小姐說，老師分享外籍遊客的消費習慣與購物心態，是讓她最受用的地方，也讓園區服務更國際化。

2官辦外籍顧問康軒睿（Chris Caputo）與學員分享自身經驗，他表示自己因為聽不懂中文，所以購物時常常沒辦法理解服務人員在說什麼，因此很高興有這麼多品牌願意提供英語服務，相信未來會有越來越多國際人士造訪藍晒圖文創園區。

文化局副局長周雅菁表示，藍晒圖文創園區已經吸引許多遊客造訪，其中不乏在地的外籍居民及國際觀光客，加上園區進駐的文創品牌類型多元，可讓更多國際友人看見台南的文創軟實力，將對有意申請英語友善標章的品牌進行後續輔導。

2官辦主任劉世忠表示，期許藍晒圖文創園區能成為英語友善模範園區，未來將藍晒圖文創園區的推動模式推廣出去，讓南市的英語友善環境越來越完善。

藍晒圖文創園區的英語培訓預計5月底完成，6月開始展開英語友善標章評核作業；文化局表示，今年台灣設計展將在台南舉辦，藍晒圖文創園區也是展覽場館之一，屆時來訪的國際旅客就能享受到園區內的英語友善服務，感受台南的熱情與創意。

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  • 南市英語友善環境標章。（記者洪瑞琴翻攝）

    南市英語友善環境標章。（記者洪瑞琴翻攝）

  • 南市英語友善環境標章。（記者洪瑞琴翻攝）

    南市英語友善環境標章。（記者洪瑞琴翻攝）

  • 南市第2官方語言專案辦公室與文化局合力營造藍晒圖文創園區英語友善環境。（記者洪瑞琴攝）

    南市第2官方語言專案辦公室與文化局合力營造藍晒圖文創園區英語友善環境。（記者洪瑞琴攝）

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