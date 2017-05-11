啟碁布局100G交換器 爭取做到「快老二」

2017-05-11 20:22

〔記者王憶紅／台北報導〕啟碁（6285）受到英國智慧電錶、美國智慧家庭出貨遞延影響，今年營收創新高機率不高，不過，在各產品線穩定成長帶動，全年營收可望較去年有雙位數成長。

值得注意的是，啟碁開始布局100G的交換器，啟碁董事長謝宏波指出，啟碁許多相關產品都與交換器連結，內部研究交換器已經很久，過去是沒空做，不是今年貿然要切入交換器領域。

至於白牌交換器市場多被智邦（2345）拿下，此時切入是否有立基點，謝宏波說，客戶應該希望有二家廠商供貨，因此白牌交換器目前雖然尚未出貨，但希望可以做到「快老二」。

謝宏波指出，各產品線預計出貨都會穩定成長，較看好天線、感測性產品會有不錯的表現，若國際總經濟相對穩定，啟碁應該有合理的成長以及財務表現，就目前觀察，第二季營收會比第一季好，第三季則還要再觀察，全年表現要視匯率以及零組件漲價情形而定。

謝宏波說，第一季營收中，美國地區因個別客戶延後出貨，營收下滑，但整體而言，美國地區沒有特別不好，同時，歐洲市場有所突破，已切進電信商，不過產品放量需要一定的時間。

在自動汽車方面，目前客戶為tier 1的ODM，客戶主要為中國、日本廠商，而目前與客戶進行討論的案子多是2019年出貨。

啟碁第一季營收128.03億元，因產品組合佳，毛利率達15%，本業獲利持穩，而匯兌損失8700萬元，處分辦公大樓利益9000多萬元，稅後盈餘5.78億元，年增11.5%，每股獲利1.67元，優於市場預期。