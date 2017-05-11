| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
威力彩、今彩539 開獎囉！ PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光 一輩子一定要擁有一戶國美建築
 首頁 > 生活

啟碁布局100G交換器 爭取做到「快老二」

2017-05-11  20:22

〔記者王憶紅／台北報導〕啟碁（6285）受到英國智慧電錶、美國智慧家庭出貨遞延影響，今年營收創新高機率不高，不過，在各產品線穩定成長帶動，全年營收可望較去年有雙位數成長。

值得注意的是，啟碁開始布局100G的交換器，啟碁董事長謝宏波指出，啟碁許多相關產品都與交換器連結，內部研究交換器已經很久，過去是沒空做，不是今年貿然要切入交換器領域。

至於白牌交換器市場多被智邦（2345）拿下，此時切入是否有立基點，謝宏波說，客戶應該希望有二家廠商供貨，因此白牌交換器目前雖然尚未出貨，但希望可以做到「快老二」。

謝宏波指出，各產品線預計出貨都會穩定成長，較看好天線、感測性產品會有不錯的表現，若國際總經濟相對穩定，啟碁應該有合理的成長以及財務表現，就目前觀察，第二季營收會比第一季好，第三季則還要再觀察，全年表現要視匯率以及零組件漲價情形而定。

謝宏波說，第一季營收中，美國地區因個別客戶延後出貨，營收下滑，但整體而言，美國地區沒有特別不好，同時，歐洲市場有所突破，已切進電信商，不過產品放量需要一定的時間。

在自動汽車方面，目前客戶為tier 1的ODM，客戶主要為中國、日本廠商，而目前與客戶進行討論的案子多是2019年出貨。

啟碁第一季營收128.03億元，因產品組合佳，毛利率達15%，本業獲利持穩，而匯兌損失8700萬元，處分辦公大樓利益9000多萬元，稅後盈餘5.78億元，年增11.5%，每股獲利1.67元，優於市場預期。

廣告
  • 啟碁第一季獲利優於預期。（圖擷自官網）

    啟碁第一季獲利優於預期。（圖擷自官網）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 啟碁
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧鹽味豬五花
熱炒✧金菇滑蛋牛
健康版味素輕鬆做！
食材過油有６重點！
轉寄

標題：啟碁布局100G交換器 爭取做到「快老二」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月11日‧星期四‧丁酉年四月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.