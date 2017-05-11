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不忍孩童下課沒地方讀書 南投愛心醫創設圖書館

南投縣信義鄉牙醫師王佑崑及吳瓊芬夫婦設立的「同富圖書館」，藏書相當豐富，是地方居民與學子充實知識的園地。（記者謝介裕翻攝）

2017-05-11  19:16

〔記者謝介裕／南投報導〕誰說圖書館僅止於借閱功能？南投縣信義鄉牙醫師王佑崑、吳瓊芬夫婦創設的「同富圖書館」，還兼具提供學生免費課後課業輔導服務，堪稱是在地居民與學子吸收新知、充實知識不可或缺的園地。

位於玉山山腳下的信義鄉同富村，各項資源十分匱乏，79年間，牙醫師王佑崑、吳瓊芬夫婦捨棄都會區，來到此地開業，迄今仍是在地唯一的1間牙醫診所，加上距離最近的信義鄉立圖書館有15公里之遠，夫婦倆不忍孩童下課後沒地方讀書，索性在自己2層樓木造的住宅設立「同富讀書館」。

一晃眼，「同富讀書館」設立迄今已15年，雖然占地面積不到20坪，但可說是「小而美」，除了上千冊書籍可供借閱以外，也特別與博幼基金會合作推動「閱讀角落」計畫，一旦學童課業有不懂之處，進駐圖書館的博幼基金會志工便會立即提供協助，進而讓學童養成閱讀的好習慣。

民進黨南投縣黨部主委、也是縣議員的陳昭煜，在受牙醫師夫婦倆感動之餘，也特別致贈圖書館60冊書籍，且以鄉土文學為主，希望增進學童對居家環境的了解，並強調，窮不能窮教育，且讀書是弱勢家庭脫貧最佳的途徑之一，希望藉此拋磚引玉，讓各界能更關心偏鄉教育。

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  • 民進黨南投縣黨部主委也是縣議員陳昭煜（左2）捐贈書籍給「同富圖書館」，並與牙醫師王佑崑（右1）、吳瓊芬（左1）夫妻及學生們一起合照。（記者謝介裕翻攝）

    民進黨南投縣黨部主委也是縣議員陳昭煜（左2）捐贈書籍給「同富圖書館」，並與牙醫師王佑崑（右1）、吳瓊芬（左1）夫妻及學生們一起合照。（記者謝介裕翻攝）

  • 南投縣信義鄉牙醫師王佑崑及吳瓊芬夫婦設立的「同富圖書館」，藏書相當豐富，是地方居民與學子充實知識的園地。（記者謝介裕翻攝）

    南投縣信義鄉牙醫師王佑崑及吳瓊芬夫婦設立的「同富圖書館」，藏書相當豐富，是地方居民與學子充實知識的園地。（記者謝介裕翻攝）

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