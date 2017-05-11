關廟農會新開發 吃得到果肉的「鳳梨戚風蛋糕」
2017-05-11 19:07
關廟區農會的鳳梨戚風蛋糕，每週2天限量推出。（記者吳俊鋒攝）
〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市的關廟鳳梨，遠近馳名，區農會推動加值開發，在鳳梨醬、鳳梨乾、鳳梨麵、鳳梨酥、鳳梨吐司等之後，全新推出鳳梨戚風蛋糕，標榜原汁製作，香氣濃郁，還吃得到果肉，真材實料，且不含化學成分，試賣以來，深受歡迎，今天正式推出。
戚風蛋糕取材以台農17號「金鑽」品種為主，避免因甜度過高，容易膩口，還適時結合了土鳳梨，更添香氣，榨汁製作時，也放入果肉，營造獨特風味。
關廟區農會總幹事陳愛妹表示，新開發的鳳梨戚風蛋糕，原料都來自產銷班的優質鮮果，通過吉園圃藥檢，栽培過程也不施用生長激素，選材嚴謹，因手工製作，每週限量推出，採預購方式。
陳愛妹說，關廟鳳梨栽種面積漸增，目前將近700公頃，佔台南市的35%，年產量1萬9000公噸，為平衡供需問題，不僅全力拓展內、外銷，還進行加值開發，紓解市場賣壓，也能增進農民收益。
陳愛妹指出，區農會在大洲集貨場設立合法的加工廠，並申請通過ISO、HACCP的認證，民國92年以來，推出了系列的鳳梨醬、鳳梨乾、鳳梨麵、鳳梨酥、鳳梨吐司等，都深獲好評，最新的鳳梨戚風蛋糕，試賣迄今1個月，已造成搶購風潮。
關廟區農會的鳳梨戚風蛋糕，烘焙坊排定於每週三、四製作，單日產能僅120條，數量有限，預購電話：06-5966278、5952352。
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