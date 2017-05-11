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斗南排水溝沒整治 40公頃農田遭殃

斗南舊社一條野溪長年沒整治，遇大雨溪水宣洩不及，兩側40公頃農田成水鄉澤國。（記者黃淑莉攝）

2017-05-11  18:58

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林斗南舊社里台78線快速道路下方一條野溪數十年不曾整治，雜草叢生、溪床被枯枝佔據，只要遇大雨溪水宣洩不及，兩側40多公頃農田全成水鄉澤國，農民欲哭無淚。

縣議員蔡東富接獲農民陳情，今天邀集農民、舊社里長曾江泉、鎮代會副主席陳青龍、鎮代沈為祺及立委張麗善辦公室主任陳志揚等人到現場會勘。

曾江泉表示，崙仔、阿丹等地的排水溝匯流後透過這條排水溝流入大湖口溪，全長約600公尺，寬約有3、4公尺，數十年沒整治，雜草叢生、枯枝及垃圾充斥，整條排水溝到處都阻塞，遇大雨兩側農田即淹水，至今無法改善。

農民林勝騰指出，筍園緊鄰排水溝這幾年因為阻塞嚴重，只要雨勢大一點水流宣洩不及溢流到兩側農田，最嚴重時水淹及胸，整個筍園土壤、帆布及竹筍都流失，積水退後筍園裡全都是枯枝、垃圾。

蔡東富表示，雲林縣府1年野溪整治預算不到1000萬元，大部分都需仰賴中央補助，這條排水溝只要遇大雨，兩側數十公頃農田即汪洋一片，盼透過立委向中央爭取補助。

陳志揚說，將進一步向相關單位爭取經費改善，儘速協助農民解決水患問題。

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  • 斗南舊社一條野溪長年沒整治，遇大雨溪水宣洩不及，兩側40公頃農田成水鄉澤國。（記者黃淑莉攝）

    斗南舊社一條野溪長年沒整治，遇大雨溪水宣洩不及，兩側40公頃農田成水鄉澤國。（記者黃淑莉攝）

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