萬安演習11名「傷患」 都是她們「造成」的

2017-05-11 19:20

〔記者王捷、吳俊峰／台南報導〕萬安演習在半小時內讓台南成了空城，這次萬案演習分為三個視察點，學校、工業區及區公所，其中在工業區時模仿工廠遭到突襲，場內失火有大批傷患要搶救，消防員深入火場救人，這些「傷患」身上的傷口皮開肉綻，其實這些特效化妝，是來自市立醫院裡職代的嘉藥學生。

負責替傷患化上特效裝的學生是吳亮萱、葉渝焙，兩人都是嘉藥社工系大四的學生，因為市立醫院的社工是葉渝焙的學姊，讓葉渝焙因緣際會下能到市醫當代理社工，去年萬聖節她看網路影片學特殊化妝，沒想到在今年的萬安演習也能派上用場。

萬安演習中，有需要11名傷患，配了配合消防隊救護，傷患要有燙傷、割傷的情境，有消防員看到葉渝焙的特效化妝，直呼好像真的傷口，葉渝焙說，其實是靠道具血漿，才讓傷口變得逼真。

另外，演習時有零星違規情況，不過立刻被站在路邊的警員攔下，靠邊停靠，在國道方面，於國道主線車流維持暢行，可下交流道，但一來到平面道路，就要停靠路邊，而中山高台南市仁德交流道匯入平面道路處，因路旁已停滿管制的車輛，導致車流回堵至匝道，猶如臨時停車場。

市警局指出，下午2點，解除警報聲響起，車輛立刻啟動，恢復原有的交通路況，演習秩序大致良好。