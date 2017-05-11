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李進勇至馬國取經 吸取太陽能電板回收經驗

縣長李進勇參觀馬來西亞太陽能面板工廠。（雲林縣政府提供）

2017-05-11  18:38

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣長李進勇要把雲林建設為綠能大縣，特地前馬來西亞取經，今天上午參觀馬來西亞居林區First Solar公司，李進勇對即將淘汰的太陽能板能有95％半導體材料可回收再利用表達高度興趣，太陽能板最終去化問題，責成綠能辦公室與相關局處務必研擬因應對策。

First Solar於2008年設立第一座太陽能模組製造廠，目前正在建置第7間廠房，全部占地約80公頃，員工約3000人，每間工廠每日生產高達1萬1千片薄膜太陽能板。

李進勇特別關注First Solar的太陽能板回收作業，該公司對破損的太陽能板提供最終去化循環再利用管理，95％的半導體材料均可通過封閉的再利用流程進行回收，最終用於新的光膜模塊，其他5%部分則為污水處理及粉塵掩埋，其處理過程均符合馬國政府標準。

李進勇表示，雲林在發展太陽能發電具先天優勢條件佳，未來將是台灣太陽能板設置數最大縣市，縣府必須思考未來20年太陽能板最終去化問題。

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  • 縣長李進勇參觀馬來西亞太陽能面板工廠。（雲林縣政府提供）

    縣長李進勇參觀馬來西亞太陽能面板工廠。（雲林縣政府提供）

  • 95％的半導體材料均可通過封閉的再利用流程進行回收。（雲林縣政府提供）

    95％的半導體材料均可通過封閉的再利用流程進行回收。（雲林縣政府提供）

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