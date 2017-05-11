9度招標 竹南游泳館經營權終於標出了
2017-05-11 18:32
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕真是歷經千辛萬苦！已經累計8度流標的竹南鎮立游泳館，自從去年底底合約到期，一直呈現找不到廠商接手經營的窘境，其中8次流標，還有一次得標廠商因為資格問題被撤銷決標資格，上月底順利重新標出，目前鎮公所已經跟廠商簽約，廠商預計6月份恢復營運。
竹南鎮立游泳館啟用後，因為公所認為自主營運成本高，，所以一直都採取委外由廠商經營，不過因為營運獲利的考量，導致今年夏天腳步逼近，游泳館卻因無廠商有意願經營關閉大門。
竹南鎮長康世明說，除了冬天泳客人數少，廠商沒意願招標，一例一休上路更讓部分廠商認為人事成本提高，以致屢屢流標，鎮公所考量廠商立場，之前調降3成投標金額由261萬調降至180萬，總算傳來好消息。
康世明表示，目前廠商已經跟鎮公所簽約，明天廠商將入館點交，目前鎮公所還在跟廠商討論鎮民優惠事宜，原本希望愈早開館愈好，不過廠商表示必須招募人力、整理場地，預定6月份開館營運，票價全不會超出鎮公所訂定的天花板。
不少鎮民說，竹南身為人口密集的大鎮，游泳館一直乏人問津，的確「很可惜」，畢竟天氣已經轉熱，很想游泳消暑，如今終於傳來好消息，希望游泳館能盡早恢復營業，讓大家暢快戲水。
也有鎮民說，畢竟游泳館場地比較安全，也擁有專業救生員，不然竹南鎮臨海，如果沒有游泳池，擔心不少學生會冒險到海邊或溪邊戲水，反而更危險，也減輕家長的擔憂。
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