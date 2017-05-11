中市文山焚化爐8月停收廢塑橡膠 市府籲業者回收減量

2017-05-11 18:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕環保局規定文山焚化爐自今年8月起停止收受廢塑膠及廢橡膠，引起台中工業區廠商相當大的疑慮，擔心廢棄物不知道要送往何處，即使有地方可焚化，屆時可能費用比文山高，增加廠商成本，希望市府慎思。

環保局長白智榮表示，已輔導廠商可轉到烏日及后里的焚化爐處理，雖然烏日是BOT、后里是公辦民營，但收取事業廢棄物的價格不會高於全國平均值，因為公辦焚化爐要以處理家庭用戶的垃圾為主，而台中市處理一般事業廢棄物已達三成一，跟其他縣市相較已很高，希望廠商共體時艱，將事業廢棄物回收再利用，讓事業廢棄物儘量減少。

台中市工業區廠商表示，最近接獲通知，自今年的8月起，文山焚化爐停止收受廢塑膠及廢橡膠等一般廢棄物，而且從3月1日起，清運公司就一直就跟廠商要求，若是未把廢塑膠、廢橡膠分類出來，文山焚化爐一滿，連一般廢棄物無法進廠處理，否則就不清運，而且8月更強制明定廢塑膠及廢橡膠不能進廠處理，讓廠商不知所措。

廠商表示，台中工業區的廠商幾乎有6成會生產出廢塑膠及廢橡膠，一旦文山焚化爐不處理，很多廠商不知道要將這些廢棄物載運何方處理，而有清運公司表示，雖然有清運車，但也不願清理，因為不知道要送到那裡焚化。

有廠商反映，雖然環保局有表示可送至烏日至后里焚化，但是據了解，烏日及后里收費比文山高，市府要求廠商將廢塑膠及廢橡膠送到烏日及后里處理，無疑增加廠商的成本，廠商已面臨要繳交山坡地開發的回饋金，又要增加繳垃圾處理費，市府是否有站在廠商立場考量。

此外，有廠商提出質疑，市府的作法是要逼讓廠商分類，但是，一旦烏日及后里遇到歲修，而文山焚化爐又禁收廢塑膠及廢橡膠，屆時難道要廠商將這些廢棄物堆在工廠，呼籲市府能夠慎重考慮實施此一政策，否則廠商會面臨極大的困境。

環保局長白智榮表示，台中市合併後，廠商增加240家，為了處理垃圾，台中市的焚化爐操作率較一般縣市的85%增加到92%，提高7%就可多處理5萬噸的垃圾，唯有垃圾分類才能減少垃圾的處理。