南方四島放流海膽 全面復育海洋資源

馬糞海膽由海洋公民基金會與志工隊，在南方四島公園海域放流。（記者劉禹慶翻攝）

2017-05-11 18:10

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕去年爆發滅絕危機的澎湖馬糞海膽，今年除了縮短採捕期外，也積極展開資源復育，海洋公民基金會與海洋志工隊日前在南方四島國家公園海域放流馬糞海膽，希望藉由海洋保護區的管理庇護下，提高復育成效，並擴散到其他海域。

此次放流的海膽種苗來源，來自國立澎湖科技大學水產養殖系，澎科大承接漁業署海膽繁養殖技術與種苗量產技術開發，期望未來能以人工養殖的方式，挽救海膽的滅絕危機，海膽放流計畫由海洋公民基金會負責執行，經過水下生態調查後選定作幾個合適的放流場域，5月份基金會將持續執行海膽放流工作，幫助海膽復育，讓漁業資源能永續利用。

海膽放流為海洋公民基金會棲地復育計畫的一部分，今年基金會與烏崁、通梁、七美當地社區合作推動社區型保護區，協助社區自主管理，除了落實法源，在各項公民議題上更重要的是確實執法和有效管理，在社區民眾的認同與支持下，希望生態保育由下至上的方式讓種源庫的概念能在澎湖遍地開花。

南方四島國家公園放流的2000顆馬糞海膽，體長約3到6公分，依照海膽生長模式，今年有望長成具有繁殖力的個體，在海洋保護區管理庇護下，可望大幅提升存活率，甚至可以達到滿溢效果，屆時海膽資源將由保護區擴散到澎湖其他海域。