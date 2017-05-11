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月薪9萬 雲嘉南地區就業博覽會有好缺

2017-05-11  18:11

〔記者詹士弘／雲林報導〕月薪最高可達9萬元！13日將在雲林科技大學大禮堂舉辦2017雲嘉南地區就業博覽會有好缺等你，65家廠商提供逾3500個職缺，中高階職缺超過3分之1。

「要吸引人才在地就業。」勞動部雲嘉南分署長柯呈枋表示，此次的就業博覽會特別祭出在地化高薪職缺，如三好國際酒店開出營運副總經理月薪65至90K，政府力推「5加2創新產業」智慧機械業的上銀科技，開出機械技師月薪55至76K，科定企業職業大貨車司機月薪49至51K。

副縣長丁彥哲表示，畢業季節到來，為了讓社會新鮮人及求職者找到適合的工作，企業也找到優秀的員工，縣府首度與勞動力發展署雲嘉南分署攜手合作辦理大型就業博覽會，職缺內容多元，其中雲林在地廠商38家，在地職缺2170個，佔總職缺數62%。

丁彥哲說，此次參與徵才不乏國內知名企業，包括義美食品斗六廠將提供將近200個職缺；另正新橡膠、今國光學、富喬、上銀科技及南俊國際等公司都有超過逾100職缺，希望雲林青年在地就能找到工作，甚至吸引離鄉遊子返鄉就業，根留雲林。

活動當天8點50分起斗六火車站後站及虎尾就業中心有免費接駁車供民眾搭乘；就博會「徵才區」採無紙化作業，手機掃描QR CODE就能連結線上查相關職缺，詳情可上活動官網查詢（http://2017yctjobs.weebly.com/）。

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  • 雲嘉南地區就業博覽會13日上場，有逾3500個職缺。（雲林縣政府提供）

    雲嘉南地區就業博覽會13日上場，有逾3500個職缺。（雲林縣政府提供）

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