上安國小學童參觀西屯戶所 了解戶政歷史
2017-05-11 18:10
〔記者蘇金鳳／台中報導〕西屯區上安國小的一位4年級導師王姿心，今日帶著班上25位小朋友，參觀西屯戶所，希望藉了解戶所事務，讓孩子學著了解及關心身邊的事務。
西屯戶所在2樓設有「錦繡西屯、記憶戶所」的時光迴廊，於去年10月正式揭牌，展示從康熙到民國百餘年來西屯風貌與戶政的變遷。
今天有25位上安國小的4年級小朋友，在導師王姿心的帶領下，參觀西屯戶所，小朋友先到2樓，在西屯戶所主任楊政哲的解說下，讓小朋友對西屯戶政歷史有了一番了解。
隨後，小朋友並到一樓，實地的參觀戶所人員承辦民眾申請的業務，小朋友跟工作人員互動熱絡，也很認真的看著戶所人員如何承辦民眾申請的業務，如小朋友長大後，要如何申辦身份證、結婚登記、小孩的出生登記等，這些重要的人生紀錄，都要在戶所辦理。
導師王姿心表示，雖然國小社會課會介紹戶政事務，但介紹的不多，而現在的小朋友並不是很關心身邊的事務，為讓小朋友主動去關心與自己生活相關事務，她在家長擔任志工的協助下，帶著小朋友坐公車到西屯戶所，希望孩子能透過認識戶政事務，更關心自己的周遭的生活點滴。
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