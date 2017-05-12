呂秋遠律師10點好人清單 你中了幾項？
〔記者張嘉渝／台北報導〕「我想做個好人。」想像劉德華在電影《無間道》中做個好人，卻不知從何開始嗎？常在臉書以10點舉例發表言論的呂秋遠律師，在週末生活版的專訪中，分享做好人的方法！做到1點不嫌少、10點不嫌多，想做個好人永遠不嫌晚！
執業進入第9年的呂秋遠，深深體悟法院是無止盡的地獄，能不要進去就不要進去，因此有些事要學著放下、不要那麼執著，人生會比較好過一點。但生活中，也有必須扮黑臉、當「壞人」的時候，呂秋遠分享，當看到了有人影響他人權益時，如有人插隊、賣黃牛票，就該挺身而出制止，因這是破壞社會秩序且變相剝削他人的行為，但呂秋遠提醒，路見不平拔刀相助必須針對顯而易見的不平，而不是模稜兩可的不平，如博愛座爭議。
儘管呂秋遠曾被犯了罪的委託人欺騙，受傷之餘，他仍相信人性本善，呂秋遠不認為當一個人擁有足夠的資源、能力時，還會選擇去傷害他人，他笑說，就像「有頭髮誰要當禿頭！」呂秋遠建議，當負面念頭出現時，先想想要給自己多少評價，以及這件事可能延伸的後果。秉持「天下無賊」的願景，呂秋遠現在總是無償地回覆臉書每天百封私訊，解決網友各種煩惱，他說：「我希望這個世界上大家都能用同理心去看對方，再也不要有證據，律師這個行業可以消失。」
呂律師分享好人10點：
1.看到路人的小孩在大眾交通運輸上吵鬧，以溫柔但堅定、理直而氣和的態度表示：「不好意思，可不可以請你的小朋友講話小聲一點，因為可能吵到大家了。」
2.面對討厭自己的人，在了解原因過後則釋懷，不用為了別人改變自己，而是等待自己想改變的一天再改變，才會真正質變。
3.試著把玻璃心的自己變成鋼鐵人，嘗試學習不要在意他人的批評，不在意久了，就會變成真的不在意，這叫做「假戲真做」。
4.被霸凌時，勉勵自己以後一定要變成一個溫柔的強者，要相信自己可以去改變這個情況，並告訴自己做得到。
5.在民法成年的20歲開始學會「負責任」3個字，也就是所有的事情的結果最終都會回到自己身上，你所說的每句話、所做的每件事都必須要負起責任。
6.修復家人關係，學著放下與原諒。
7.看到他人犯錯，如果不影響自己與大眾，則不用生氣，但若影響到自己、公司、社會，則嘗試改變這個犯錯導致的結果。
8.每年透過不斷地自省，丟掉一些包袱，某些執念不要那麼深，就會一年比一年成為更好的人。
9.面對跟自己不同的人，例如同志，給予尊重，尊重下，可以反對或支持。
10.尊重動物生命，不棄養，領養代替購買。
想知道更多呂秋遠對於好人、壞人的看法？敬請鎖定2017.05.14週日的週末生活版！
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